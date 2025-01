Eline (40) is de Krak van Wervik: “Parkinson overkomt meer mensen dan je denkt”

Hoe ben je in Ter Hand beland?

“We woonden vroeger in de buurt van het Minneplein in Menen en hebben daar gebouwd, maar ik wilde qua tuin ruimer wonen. Hier vonden we bouwgrond. De eigenaar was onze buurman Antoon Six. We hebben hier achteraan een heel mooi ver en weids zicht. We woonden hier 14 dagen en kenden al de helft van de straat. We trokken bijvoorbeeld meteen naar café Den Onderweireld en gingen naar de kerstverbranding aan GC ‘t Schooltje.”

De diagnose kwam hard binnen. Hoe ga je ermee om?

“Parkinson kan je afremmen met veel beweging. Sinds vorig jaar zijn we lid van wandelclub De Drevestappers in Zonnebeke. Al nemen we ook niet elk weekend deel aan een wandeling. Ik heb ook nog niet zo lang een moestuin.”

Wat doet de vzw Parkili?

“Die vzw wil het welzijn verbeteren van personen met de ziekte van Parkinson en hun omgeving. Dit doen ze door samen in beweging te komen, sensibiliseringsacties op touw te zetten en elkaar te stimuleren om dromen waar te maken. De vzw is opgericht in 2018, de administratieve zetel bevindt zich in Kortemark.”