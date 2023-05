Elien van Mama Kivu steunt vrouwen in Oost-Congo: “Jaarlijks worden 60.000 vrouwen verkracht”

De liberale vrouwen nodigen Elien Spillebeen van Mama Kivu in Poperinge. Elien is al jaren het gezicht is van Mama Kivu, een organisatie die de mishandeling van vrouwen in Oost-Congo aanpakt. Ze komt in CC Ghybe op dinsdag 23 mei om 19.30 uur vertellen waar Mama Kivu voor staat.

Mama Kivu is een jonge Belgische organisatie, actief in Oost-Congo. Met haar werking ondersteunt Mama Kivu opmerkelijke initiatieven van sterke vrouwen in Noord-Kivu. “Deze streek staat bekend als de gevaarlijkste plaats ter wereld om vrouw te zijn. Jaarlijks worden naar schatting 60.000 vrouwen verkracht. Toch zijn er, na bijna 30 jaar conflict, nog steeds vrouwen die de kracht vinden hun samenleving vooruit te helpen en met volle moed aan de toekomst te timmeren. Door Mama Kivu worden dergelijke initiatieven ondersteund en bekrachtigd”, schetst Sophie Gruwez van gemeenteraadslid Bewust (voorheen Open VLD Poperinge).

“Voorzitster Elien Spillebeen ken ik al enkele jaren. Ze is al meer dan tien jaar bezig met haar project. Zij hield elk jaar een maaltijd in de sporthal in Kachtem waarbij de opbrengst 100 procent naar de vrouwen in de stad Butembo (provincie Noord-Kivu in Congo) ging. Via-via kwam dit initiatief mij ter ore en kon ik telkens een groep vrienden warm maken om naar de maaltijd te gaan”, zegt Sophie. “Dankzij Elien en haar vzw Mama Kivu was er geld voor de schoolmeisjes voor studiegeld, kleding en schoolgerief, het naaiatelier dat werk verschaft, sport – en dan meer bepaald het vrouwenvoetbal – en het vrouwenziekenhuis Fepsi.”

Seksueel geweld

Fepsi is een opvangcentrum waar slachtoffers van het geweld medische, psychologische, familiale en juridische hulp kunnen krijgen. Kosteloos verzorgen ze dagelijks slachtoffers en zoeken ze mee naar manieren om hun toekomst weer op te bouwen. De slachtoffers worden vijf jaar lang opgevolgd en krijgen er kansen een nieuw beroep aan te leren. Dankzij deze samenwerking gaan 35 jongste slachtoffers terug naar school dankzij schoolbeurzen van Mama Kivu. Sinds 2015 bestaat de samenwerking ook uit een doorgangshuis voor vrouwen die na het medische herstel nog niet terug naar huis kunnen.

Met de bekroonde film Backup Butembo trok Elien Spillebeen, de oprichters van Mama Kivu, Vlaanderen rond en opende zo het debat over de problemen in de regio. Vanuit België worden ook verschillende activiteiten opgezet om fondsen te werven voor de projecten van de vrouwen in Oost-Congo. Een groep vrijwilligers in Izegem en Destelbergen, zetten zich vrijwillig in om financiële acties op te zetten. Mama Kivu draait voor 100% op het engagement van vrijwilligers. “Ik vond het schitterend dat een jonge vrouw, Elien is nu 36 jaar, zoiets uit de grond stampt om daar de mensen ter plaatse te gaan helpen. Elien is freelance journaliste en documentairemaakster en zoveel meer. Met de Liberale vrouwen hebben we met kerstmis een samenzijn georganiseerd voor de mensen die Oekraïne ontvlucht waren voor de oorlog en die in Poperinge een (tijdelijke) opvangplaats vonden”, legt Sophie uit.

“Toen bedachten we ons dat men op zoveel plaatsen in de wereld aan het vechten is en dat veel gezinnen verscheurd worden. Omdat wij ons als liberale vrouwen inzetten voor de rechten van de vrouw en ik het project van Elien ken, heb ik voorgesteld om ook voor Mama Kivu iets te organiseren. Vandaar de voordracht die we houden waarvan de opbrengst integraal naar Mama Kivu gaat. We hopen op een zeer grote opkomst.” De voordracht vind plaats in CC Ghybe op dinsdag 23 mei om 19.30 uur. De toegang kost 5 euro. Inschrijven gebeurt via isabel.sticker@primusnet.be