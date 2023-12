Elien Lavens in de running om Miss Flandrienne te worden

Toen Elien Lavens (35) uit Geluwe op een dag schoorvoetend instemde in een fietstochtje met haar man, greep de fietsmicrobe haar in het nekvel om nimmer meer los te laten.

“Ik was inderdaad onmiddellijk verkocht. Als geboren sportieveling was ik al veel bezig met lopen maar fietsen was niet aan mij besteed. Dacht ik toen hé”, lacht Elien. De smaak kreeg ze goed te pakken want nadat ze haar eerste Tabaksroute fietstochtje reed met een fiets van een vriend schaftte ze zichzelf al een eerste fiets aan. “Ik ben ondertussen al een fervent fietser en mijn man Glenn en ik hebben zelf al ons eigen fietsclubje opgericht, WTC SurPlace Menen”, aldus Elien. En dit is nog niet alles. “Tijdens de corona heb ik alsook een echt vrouwenfietsclub opgericht, ‘De Koersmadamkes’. We tellen momenteel al 25 leden, méér dan bij de mannen. Zalig om te tetteren en te sporten tegelijk”, lacht Elien.

Elien en haar man zijn ook aangesloten bij de VWB, oftewel de Vlaamse Wielrijdersbond. En laten zij nu toch wel op zoek gaan naar een kersverse Miss Flandrienne zeker! “Ieder jaar organiseren zij een Miss Flandrienne verkiezing. Dit jaar zijn dat zes kandidates en ik sta met fierheid op het lijstje”, zegt Elien.

Racefiets

De voorbije maanden presenteerde het VWB-magazine één voor één hun missen. “We moesten zelf zorgen voor een professionele fotoshoot en nog tot eind februari voor de nodig promo om stemmen te verkrijgen. Ik wil hier ook gebruik maken om niet alleen mijzelf in de kijker te zetten maar de vrouwenwielrennerij ‘tout court’”, aldus Elien. Alle laureaten krijgen een prijzenpakket, maar vooral Miss Flandrienne gaat naar huis met een topprijs. “De hoofdprijs is niet meer of minder dan een splinternieuwe racefiets van Prorace Fusion X. Hopelijk komt hij mijn richting uit”, lacht Elien.

Elien heeft al een paar mooie doelen bereikt maar Miss Flandrienne worden mag gerust een droomscenario genoemd worden. Ik reed al voor het goede doel de Think Pink België, Bike for Think Pink Parijs-Brussel (400km) en beklom ik de mythische Mont Ventoux. Maar Miss Flandrienne worden wil ik met plezier van mijn bucketlijstje schrappen”, besluit Elien. (NV)