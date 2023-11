Elien Haest uit Houthulst start met eigen fotografiezaak Wonderland: “Mijn eigen fantasie kan ik kwijt in het nemen van speciale foto’s”

Elien Haest (37), partner van Benji Beauprez en mama van Abigail, startte onlangs halftijds met haar eigen zaak ‘Wonderland Fotografie’ in Houthulst.

Elien Haest is gediplomeerd fotograaf, die van iedere foto iets bijzonders maakt. “Ik heb niet lang moeten zoeken naar de naam van de zaak. Ik hou van sprookjes, van fantasie en wonderland. Dat kan van alles zijn. Mijn moto is dan ook ‘imagination takes you everywhere’ (verbeelding brengt je overal). Wonderland sprak mij ook altijd aan, dus was de naam meteen gevonden. In de fotoreportages kan ik mijn eigen fantasie kwijt”, vertelt Elien.

Groter pand

Haar studio is gevestigd in de Zegestraat in Houthulst, in een bijgebouw van haar woning. “We zijn momenteel op zoek naar iets anders, iets groters, waar er plaats is voor een studio. Maar het is niet eenvoudig om een geschikt pand te vinden”, aldus nog Elien, die afkomstig is van Diksmuide. Oorspronkelijk wou ze daar haar studio inrichten, maar door corona werden de plannen uitgesteld en werd Elien ook nog eens zwanger. “Tijdens mijn zwangerschap hebben mijn vriend en ik beslist om naar Houthulst te verhuizen, naar het huis van zijn mama. We wonen hier immers ook dicht bij de school van Abigail.”

“Mijn ingerichte studio kan ik aanpassen aan de wensen van de klant. Maar ik doe niet enkel fantasieshoots, ook de gewone familiefoto’s, pasfoto’s, communies, doopplechtigheden, huwelijken van bij het opmaken van de bruid tot bij de openingsdans, alles kan.”

“Ik werk constant aan nieuwe decors en andere belichting”

Daarnaast heeft Elien een heel assortiment attributen om een out of the box shoot of reportage te doen. “Zo werk ik vaak ook met paarden. Dat wordt veel gevraagd voor communiefoto’s. Ik werk daarvoor samen met Hof Ter Zeedyke in Nieuwkapelle. We kunnen daar ter plaatse foto’s nemen, maar even goed op verplaatsing. Dan laat ik een paard of pony overbrengen naar de gewenste locatie.”

“Leuk is ook de cakesmash: dat is voor kindjes die jarig zijn. Dan zorg ik dat er een taart voorhanden is, in het kleur dat de klant wenst. Ik pas mijn studio ook in die kleuren aan. Het kindje mag spelen zoveel het wil met de taart, die helemaal kapot gemaakt mag worden. Dat levert fantastische beelden op. Ook de Barbiedoosfoto’s zijn heel gewild. Barbiefans kwamen zelfs heel speciaal van Zaventem naar hier om foto’s met de Barbiedoos te maken. Verder maak ik ook ballonenbogen in diverse kleuren, ook altijd leuk. Straks bouw ik mijn studio om in het thema kerst. De ideale sfeer om kerstkaartjes te maken of gewoon een heel gezellige familiefoto”, vertelt een enthousiaste Elien.

Diverse achtergronden

“Naast pasfoto’s doe ik ook aan boudoirfotografie, indien gewenst zelfs in zwart-wit. Bijzonder is ook een fotoshoot van een kindje dat een theeparty geeft met haar lievelingsknuffel. Soms trek ik daarvoor naar het bos, gewapend met theeset, tafeltje, stoeltjes en dergelijke. Naast diverse achtergronden waarmee een setting voor een fotoshoot kan gemaakt worden, heb ik ook heel wat kledij in verschillende kleuren en maten, ook lange kleedjes, speciale rokken enzomeer. Ik werk ook constant aan nieuwe settings, andere soorten belichting, decoratie en zo meer. Alle wensen zijn bespreekbaar, ook de locaties mogen door de klant gekozen worden.”

“Wanneer een klant langskomt, luister ik eerst naar hun wensen en voorstellen. Samen zoeken we dan naar de meest unieke setting om een speciale foto te maken. Weet je niet waar je iemand een plezier mee kan doen, kom dan gerust een geschenkbon halen. Ik kan je verzekeren dat het een heel waardevol geschenk zal blijken. De foto’s die genomen werden, blijven een heerlijke herinnering”, besluit Elien Haest.