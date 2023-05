Elien en haar gezin verliezen katje na aanval van twee loslopende honden: “Ze is onderweg naar de dierenarts overleden”

Elien Tant (50) uit Oostkamp kreeg donderdagochtend een bijzonder onaangenaam telefoontje op het werk. Buurman Christophe had gezien hoe haar katje Juliette was aangevallen door twee border collies. Het beestje overleefde de aanval niet. “Ze waren echt wild en gingen rechtstreeks af op hun prooi”, vertelt Elien aangedaan.

Elien en haar man Marc vertrokken donderdagochtend nietsvermoedend naar hun werk. Hun poes Juliette bleef zoals wel vaker buiten rondlopen. “We wonen hier in een normaal heel rustige wijk, iedereen kent iedereen”, begint Elien haar verhaal te vertellen.

“Onze kat Juliette was een deel van het gezin, zeker voor de kinderen is het verschrikkelijk”

Haar buurman Christophe kreeg rond 10.30 uur twee loslopende border collies in de gaten. “Hij vertelde ons hoe ze van de ene kant van de straat naar de andere liepen. Ze waren echt losgeslagen. Plots moeten ze onze poes Juliette in het vizier gekregen hebben. Ze dreven haar in het nauw dicht bij de carport van de buurman en daar is een gevecht ontstaan. Christophe probeerde de twee honden nog weg te jagen, maar het was te laat. Onze Juliette maakte geen kans”

De buurman probeerde het katje nog te redden en naar de dierenarts te brengen, maar onderweg overleed Juliette. Dat jammerlijke nieuws kreeg Elien die ochtend op haar werk te horen. “Ik ben direct naar huis gegaan. Juliette was een deel van het gezin”, vertelt Elien emotioneel. “Zeker voor onze kinderen is het verschrikkelijk, want vorig jaar hebben we twee poezen verloren en een jaar daarvoor ook een. Juliette was nu bijna een jaar bij ons. Het voelt echt als een gemis in het gezin.”

Klacht indienen

Het baasje van de twee border collies was nergens te bespeuren. “Waar was die? Normaal zijn border collies heel lieve honden. Nu waren ze wild en mikten ze op Juliette. Ik heb de politie gebeld en een officiële klacht ingediend. Dit kan niet en mag ook nooit meer gebeuren”, zegt Elien standvastig.

“Bij ons kan je als eigenaar een GAS-boete krijgen als je hond niet aangelijnd is, zeker op openbaar domein”

Als eigenaar is het niet altijd zonder gevolgen om je hond los te laten lopen op openbaar domein. “Elke stad of gemeente kiest daar zelf in”, zegt Lien Vermeersch, persverantwoordelijke van politiezone Het Houtsche. “Bij ons kan je als eigenaar een GAS-boete krijgen als je hond niet aangelijnd is, zeker op openbaar domein.” Die boete kan oplopen tot 750 euro.

De eigenaar van de twee honden is voorlopig nog steeds niet gekend. (CC)