Elias en Elisa organiseren uitdagende Berrewandeling van De Panne naar Knokke

Een tocht langs de volledige Belgische kustlijn, wie houdt van een uitdagende wandeling kan Elias en Elisa Vergote steunen en vergezellen tijdens de Berrewandeling. Hiermee zamelen ze geld in voor vzw’s Het Berrefonds en Boven de Wolken. Organisaties die Elias en Jana ondersteunden toen ze vorig jaar hun tweeling verloren.

Elias en zus Elisa Vergote willen op een originele manier geld inzamelen voor twee organisaties die ouders en familieleden ondersteunen die een baby of kind hebben verloren: Het Berrefonds en Boven de Wolken. Elias en Jana verloren in januari 2022 hun baby’s Noël en César, ze werden daarbij ondersteund door deze twee vzw’s. Met hun actie willen ze iets terugdoen voor de warmte en de houvast die ze mochten ontvangen bij het verlies.

Tweedaagse

“De Berrewandeling op zaterdag 28 en zondag 29 oktober loopt langs de Belgische kustlijn”, zegt Elias. “De in totaal 63 kilometer tussen Knokke en De Panne wordt een tweedaags wandelavontuur langs een indrukwekkende route. Wandelaars kunnen aansluiten en stoppen waar en wanneer ze willen.”

Deelnemers worden gevraagd één euro per gewandelde kilometer te sponsoren. Wie zelf niet kan meewandelen, kan een deelnemer sponsoren. “Dat kan door elke kilometer die de deelnemer wandelt, te sponsoren met minimaal 1 euro. Het staat iedereen ook vrij een deel van de wandeling te sponsoren. Meer doneren dan het gewandelde aantal kilometers kan natuurlijk ook. Alle opbrengsten gaan naar de twee organisaties.

Praktisch

Wie wil deelnemen aan de volledige tocht of een deel ervan stuurt ten laatste op 25 oktober een bericht naar Elisa op de Facebookpagina Berrewandeling aan de kust. Daar vind je ook nog meer info over de wandeling. De start is om 8 uur op zaterdag 28 oktober in De Panne.

Wie een wandelaar wil sponsoren of gewoon geld wil storten om de organisaties te steunen, kan dat doen op het rekeningnummer BE12 7380 3228 8692 met vermelding van Berrewandeling en de naam van de wandelaar die je sponsort.