Elias Bulcke (11) is Junior Journalist van Rekkem:“Met mijn vrienden bezig aan een vierde Jef & Patat-film”

De Davidsfondsafdeling van Rekkem ging in eigen dorp op zoek naar de beste jeugdige opstelschrijver. 104 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Kasparschool en GBS Barthel schreven een opstel over ‘De wereld na 2030’. Elias Bulcke ziet zijn schrijfsel beloond met twee boeken en een diploma van ‘Junior Journalist Rekkem 2022’.

Elias (11) woont samen met papa Dieter Bulcke, mama Annelies Provost en zijn broers Linus (14) en Felix (7) in de Tibeertstraat. Hij zit in het zesde leerjaar van GBS Barthel bij meester Foeke. “Sommige dagen ga ik graag naar school. Mijn lievelingsvakken zijn wereldoriëntatie, wiskunde en Nederlands. Later wil ik graag ingenieur worden. De interesse voor techniek heb ik van mijn vader geërfd. Thuis hebben we enkele 3D-printers. Ik kan die zelf programmeren om er allerlei dingen mee te maken. Volgend jaar wil ik STEM-wetenschappen volgen in het VTI Kortrijk.”

In zijn winnend opstel beschrijft Elias hoe de samenleving in 2030 technologisch sterk geëvolueerd is. “Je kan tijdreizen en in een vliegende taxi met virtuele chauffeur stappen. Nergens zijn bomen te bespeuren en uitgestorven diersoorten zoals de dodo en de dwergmammoet zijn weer tot leven gewekt.”

Cowboys en ridders

Elias voetbalt bij Rekkem Sport, waar hij in de spits speelt of als flankspeler opdraaft. Ook doet hij in De Schelp in Wevelgem aan karate. “Dat doe ik nu ongeveer een jaar. Ik heb nu een witte gordel met één streepje.”

We mochten onze films tonen in alle klassen van onze school en we kregen veel positieve reacties

Hij heeft ook een heel bijzondere hobby waar hij erg trots op is. “Samen met zes vrienden uit mijn klas maak ik filmpjes. De oom van één van mijn vrienden filmt en monteert alles. Jef en Patat zijn de hoofdpersonages, dankzij een speciale steen kunnen ze zich teleporteren naar andere plaatsen en tijdperken. Ikzelf speel de rol van Patat.”

“Onze eerste film stelde niet zoveel voor, maar de volgende twee zijn duizend keer beter en heel leuk om te bekijken. Na ‘Jef & Patat in het Wilde Westen’ en ‘Jef & Patat in de Middeleeuwen’ zijn we nu volop bezig aan het script van een vierde filmpje. Daarin zullen we allerlei avonturen in de ruimte beleven. We mochten onze films tonen in alle klassen van onze school en we kregen veel positieve reacties. Wie de filmpjes van Jef &Patat graag wil bekijken, kan dat op mijn YouTubekanaal ‘EBS P’”, geeft Elias tot slot nog mee. (Carlos Berghman)