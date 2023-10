Eliane Vaernewijck (74) is geselecteerd voor De Twaalf

In de zomer van 2024 wordt opnieuw een fietstocht gelanceerd doorheen Oudenburg en haar deelgemeenten, rond twaalf bekende inwoners. Na Chris Lamote en Ingrid Claeys is Eliane Vaernewijck (74) de volgende geselecteerde voor De Twaalf.

Net als vorig jaar komen de twaalf geselecteerden op een levensgroot paneel dat op het favoriete plekje van de persoon in kwestie komt. “We stellen graag Eliane Vaernewyck als volgende geselecteerde voor”, vertelt cultuurschepen Stijn Jonckheere.

Dansmicrobe

Wie denkt aan Eliane, zegt meteen linedance. “Ik leid sinds 2011 Line Dans Groep Oudenburg”, vertelt Eliane, die bijna 25 jaar café De Sportvriend in Ettelgem runde, waar ze al in 1992 haar eigen dansgroep oprichtte. “We dansten toen elke maandag-, woensdag- en donderdagnamiddag, want de vraag was behoorlijk groot”, blikt ze terug.

De dansmicrobe kreeg Eliane al heel jong te pakken. “Ik heb zelf altijd graag op de dansvloer gestaan; als jong meisje keek ik uit naar het weekend om te kunnen gaan dansen. En ook nu nog kan ik het niet laten.”

Je vindt Eliane elke dinsdag- en vrijdagnamiddag met haar groep, die intussen al een goede 60 leden telt, in sporthal Ter Beke. “Maar ik ben er veel meer dan die twee namiddagen mee bezig. Zeg gerust maar elke dag. Ik moet natuurlijk nieuwe dansen aanleren en die krijg ik doorgestuurd van de countryzangers”, vertelt ze.

Breien

Met het leiden van haar eigen groep stopt de passie voor dansen niet. “Ik ga zelf naar countrygroep Hart of the West in Ettelgem en naar Just for Fun in Oedelem. Om bij te blijven, hé”, lacht Eliane. En dan is er nog die andere microbe: “Ik ben al jaren een verwoede breisters en heb daarvoor een groepje in Biezenbilk”, vertelt ze.

Elke dag gaat Eliane ook wandelen met haar hondje Fleur. Dat ze nu geselecteerd is voor De Twaalf, vindt Eliane Vaernewyck heel tof. “Dat had ik niet verwacht. Ik denk dat Els en Brecht van de sportdienst mij voorgedragen hebben”, besluit ze.