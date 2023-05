Elfde Bicro Pijl in Tielt krijgt enkele nieuwigheden

De Bicro Pijl van Fietsclub Bicro uit Tielt is straks aan de elfde editie toe. Nieuw is dat er dit jaar gestart wordt aan El Parador by Shamrock en dat er naast de traditionele wegritten op 25 juni voor het eerst ook graveltochten op het programma staan.

Deelnemers kunnen terug kiezen uit drie uitgepijlde cyclotochten langs rustige en landelijke wegen. Er zijn afstanden van 50, 80 of 100 kilometer beschikbaar, met bevoorrading. Nieuw dit jaar zijn de graveltochten van 50 of 80 kilometer. Starten kan tussen 7.30 uur en 11.30 uur aan El Parador by Shamrock. Na de tocht kan in de zomerbar van El Parador nagekaart worden, terwijl het BK in Izegem er bovendien op een groot scherm te volgen is.

Leden van de Vlaamse Wielrijdersbond betalen 6 euro, niet-leden 8 euro. Zoals steeds gaat een deel van de opbrengst naar het TVDK, het Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker. (SV)