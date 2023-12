Elf extra kinderopvangplaatsen in Menen

Vlaanderen heeft te kampen met een kinderopvangcrisis. Plaatsen zijn er niet of nauwelijks, wachtlijsten zijn historisch lang en beterschap is niet in zicht. Vlaams minister Crevits pakt daarom de problematiek aan met een actieplan en schept hierdoor 2000 nieuwe plaatsen. Menen krijgt er 11 toegewezen.

Zowat iedere stad en gemeente kent en erkent het probleem: er zijn niet genoeg kinderopvangplaatsen. Ook Menen vormt hierop geen uitzondering. De meest recente cijfers tonen aan dat de stad 1049 kinderen tot 2,5 jaar telt. Die kinderen moeten het doen met amper 439 plaatsen. Daarmee scoort Menen lager dan het Vlaamse gemiddelde, een gemiddelde dat overigens ook stevig is gebuisd.

Geduld

Nieuwe en toekomstige ouders kennen de klaagzang als geen ander. Wie in Menen nu zijn kindje een opvangplaats wil geven, moet heel wat geduld uitoefenen. De eerst beschikbare plaatsen zijn er pas rond begin 2025. Vaak horen we bij de crèches of onthaalouders dan mensen die al reserveren voor een kind dat nog moet verwerkt worden.

Om de strijd tegen die tekorten aan te gaan besloot Vlaams minister Hilde Crevits een actieplan uit te rollen, gekoppeld aan een stevige investering; Op die manier konden in 106 steden en gemeenten 2000 nieuwe opvangplaatsen worden gecreëerd. Het gaat om plaatsen die inkomensgerelateerd zijn, de meest begeerde plaatsen.

Elf extra plaatsen

Menen werd in de lijst opgenomen en krijgt hierdoor 11 plaatsen extra. Weinig in vergelijking met de 510 plaatsen die tekort zijn, al is bevoegd schepen Angelique Declercq tevreden. “Die plaatsen zijn meer dan welkom en we verwelkomen ze met veel plezier. Crèches of onthaalouders die extra plaatsen willen realiseren, moeten hiervoor een dossier indienen. Nu weten we dat we 11 nieuwe, extra goedkeuringen zullen mogen verwachten. Menen heeft overigens niet gewacht om zelf al heel wat acties te ondernemen. Naast een deelname aan het Lokaal Overleg Kinderopvang en een werkingstoelage voor mensen die zelf een opvang willen starten, hebben we ook een Lokaal Loket Kinderopvang. Iedere donderdag kunnen zoekende ouders hier terecht voor hulp tijdens hun zoektocht.”