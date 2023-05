Elf bewoners van getroffen appartementsgebouw op Heldenplein worden verder opgevangen in woonzorgcentrum

De bewoners van het appartementsgebouw op het Heldenplein in Knokke-Heist, waar maandagnacht brand uitbrak, kunnen indien nodig terecht in het woonzorgcentrum OLVO in de Kursaalstraat. Elf mensen gingen ook op dat voorstel in.

De dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferzorg van de lokale politie Damme/Knokke-Heist, de afdeling Burger & Welzijn van het gemeentebestuur, diverse vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen en de syndicus van residentie Central hebben de handen in elkaar geslagen om de betrokken bewoners maximaal financieel, logistiek en psychisch te ondersteunen.

Een opkuisploeg zal het gebouw grondig onder handen nemen. Elektriciens en schrijnwerkers zullen de beschadigde leidingen en binnendeuren herstellen. Eerst worden de gemeenschappelijke delen aangepakt en vervolgens de privatieve. “Ook de zaakvoerders van brasserie Old Fisher op de benedenverdieping hopen zo vlug mogelijk hun onderneming weer te kunnen opstarten”, zegt het gemeentebestuur.

Bedankingen en felicitaties

Tijdens een infovergadering in hotel Budget Ibis dankte de burgemeester nog eens alle hulp- en veiligheidsdiensten voor hun snelle en efficiënte interventies. “Ik wil ook nog eens uitdrukkelijk de zaakvoerders van Café Moeder Babelutte feliciteren om midden in de nacht hun zaak te openen om de bewoners op te vangen. Ook mijn diep respect voor de uitbater van Hotel Budget Ibis die zijn logies ter beschikking heeft gesteld en een lekker ontbijt heeft aangeboden. Ten slotte mijn welgemeende waardering voor de zusters van het woonzorgcentrum OLVO die voor onbepaalde tijd elf gasten met veel zorg zullen opvangen”, aldus een dankbare burgemeester Piet De Groote. (MM)