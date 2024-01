Elena wordt 4 en hoopt op massa verjaardagskaartjes: “Door epilepsie waren we haar twee keer bijna kwijt”

Elena uit Wevelgem is verzot op post en hoopt op een massa verjaardagskaartjes. Op 13 februari is ze jarig en dat wordt een speciale verjaardag. Ze wordt niet enkel 4 jaar, ze zal dan ook een jaar epilepsievrij zijn.

Marie (25) was 34 weken zwanger toen op 13 februari 2020 haar dochtertje Elena het levenslicht zag. Op zich al een mirakel, want aan 23 weken moest een vroeggeboorte voorkomen worden door een cerclage, een risicovolle ingreep waarbij de baarmoedermond gesloten wordt.

Vaak ziek

Elena was op gewicht, maar had saturatieproblemen en kwam in de couveuse terecht. “Zeer hard. Ik lag bij een andere mama op de kamer die haar kindje wel bij haar mocht hebben. Pas na heel lange tijd mochten we naar huis.”

Toen begonnen de problemen pas echt. “Ze werd vaak ziek, ze was moe en uitgeput, maar in het ziekenhuis vonden ze niet hoe dat kwam. Bij de onthaalmoeder viel ze opeens flauw en werd ze naar de spoeddienst overgebracht. Maar weer werd niks gevonden. Ik voelde dat er iets niet klopte, waarna we naar het UZ Gent trokken.”

Zware aanvallen

Elena is dan anderhalf. “Er kwam aan het licht dat ze een zeldzame vorm van epilepsie heeft. Het lijkt alsof ze in slaap valt. Als je echter haar ogen opent, zie je ze wegdraaien. Daarnaast maakt ze overmatig speeksel aan”, vertelt haar mama. “Volgens de artsen waren we ze tweemaal bijna kwijt als we er niet vroeger bij waren geweest. Ze deed een aanval in haar bedje en kwam even niet meer terug. Dat heeft er echt ingehakt.”

Ze kon lang niet naar school, op termijn waren dat halve dagen. Ze had veel slaap nodig en ook haar immuunsysteem was zwak. “Twee jaar lang was het zoeken naar de juiste medicatie, maar intussen is ze dankzij een goeie opbouw één jaar epilepsievrij en kan ze sinds kort een volledige dag naar school”, klinkt het.