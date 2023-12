Elektrozaak schenkt een badzit aan vzw Zonnebloem

Elektrozaak Wynant-Broekaert uit Kuurne heeft een genereuze gift gedaan aan Zonnebloem vzw in Heule. De schenking, ter waarde van 1.600 euro, omvat een badzit die is ontworpen om kinderen en jongeren met een beperking een comfortabel badmoment te bieden. De medewerkers van Zonnebloem vzw zijn enthousiast over deze waardevolle bijdrage, die een aanzienlijke impact zal hebben op de verzorging en het welzijn van de kinderen en jongeren met een meervoudige beperking die zij ondersteunen. Dit eenvoudige hulpmiddel draagt immers bij aan extra comfort tijdens badmomenten, waardoor het verzorgingsproces functioneel, veilig en vertrouwd wordt voor het kind. Zonnebloem vzw is alvast heel dankbaar voor deze waardevolle bijdrage (BRU/foto BRU)