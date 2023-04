El Camino Bekegem zamelt met pelgrimstocht geld in voor oprichting eerste Soteriahuis

Vijf sympathisanten van El Camino Bekegem zijn momenteel bezig aan een pelgrimstocht van 300 km tussen het Franse Saint-Jean-Pied-de-Port en het Spaanse Burgos om geld in te zamelen voor El Camino Bekegem. Oostendenaar Stefaan Huyghebaert begeleidt hen.

“El Camino Bekegem zorgt voor verbinding en ontmoeting tussen naasten, hulpverleners en personen met een psychosegevoeligheid. We doen dat met praatavonden in onze Open Kring en informeren ook anderen in Vlaanderen en internationaal. Andere initiatieven zijn weekends met verblijf, Op Stap met El Camino, stemmenhoorderavonden of Zondag@El Camino”, zegt Stefaan Huyghebaert (55), een van de initiatiefnemers van de vzw.

Soteriahuis

Het uiteindelijke doel van de organisatie is een Soteriahuis op te richten waar jongeren met een psychosegevoeligheid terecht kunnen. “Een dergelijk huis is een aanvulling op of een alternatief voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Het zou gaan om het eerste dergelijk huis in ons land.”

Ze kloppen daarvoor aan bij de overheid en proberen daar een en ander in beweging te zetten. Ze steken ook zelf de handen uit de mouwen. “Een van de acties is deze pelgrimstocht waarbij we geld inzamelen om onze activiteiten zoals de Open Kring of yoga gratis te blijven aanbieden en een dossier samenstellen om het eerste Soteriahuis in ons land te realiseren”, luidt het.

Bijzondere reis

El Camino Bekegem geniet trouwens de steun van hulpverleners die de problematiek van jongeren met een psychotische crisis goed kennen. Die groep jongeren kunnen immers moeilijk terecht in de traditionele hulpverlening.

Voor Stefaan is de pelgrimstocht niet nieuw: “Sinds 2014 ondernam ik al twee grote tochten waarbij ik telkens een tiental dagen stapte. Ik neem dus graag deze compagnons en vrienden van onze vereniging op sleeptouw. De voorbije maanden hebben we ons met regelmatige wandelingen goed voorbereid op deze bijzondere reis.”