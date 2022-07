EK Zandsculpturen bouwen gestart in Middelkerke

Woensdag 13 juli is het Europees Kampioenschap Zandsculpturen gestart in Middelkerke.

De wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met de World Sand Sculpting Academy (WSSA), de wereldwijde toonaangevende zandsculpturenorganisatie. Er zijn door de WSSA zes gerenommeerde internationale zandkunstenaars geselecteerd: Roman Shurubkin uit Oekraïne, Niall Magee uit Ierland, Kuba Zimacek uit Tsjechië, Andrius Petkus uit Litouwen, Sergi Ramirez uit Spanje en Georgi Zlatev uit Bulgarije.

Aansluitend op het thema van Zandsculpturenfestival Middelkerke 2022, krijgen de kunstenaars als thema ‘The origin of everything’ (de oorsprong van alles). De kunstenaars interpreteren dit thema op hun eigen manier, waardoor een diversiteit aan kunstwerken ontstaat.

Jurering

Tijdens het evenement kunnen de bezoekers de kunstenaars aan het werk zien. De jurering en prijsuitreiking vindt plaats op 19 juli, waarna de zandkunstwerken te bewonderen blijven tijdens het volledige zandsculpturenfestival. Het bezoek aan het EK Zandsculpturen is inbegrepen in de ticketprijs.

En zo weten we straks wie Martijn Rijerse opvolgt als Europees kampioen Zandsculpturen. Hij won de trofee in 2021 met een werk dat hij ‘Het gestapelde landschap’ doopte. Martijn Rijerse (48) uit Delft studeerde architectuur. Tijdens zijn studie nam hij met vrienden deel aan een competitie zandsculpturen maken, die in Scheveningen werd georganiseerd. Daarna nam hij elk jaar aan deze competitie deel.

Internationaal circuit

Na zijn studie wou hij een jaartje rondreizen, maar toen bleek er een heel circuit van zandsculptuurevenementen te bestaan, waarin hij zijn draai helemaal vond. Zo kon hij het reizen lange tijd volhouden door wereldwijd aan deze evenementen deel te nemen. Zoals hij in zijn eigen woorden zegt: “daar ben ik eigenlijk nooit meer van teruggekeerd.”

“Eigenlijk heb ik de eerste vijf jaar na mijn studie het als een soort bijberoep gedaan, zowel zandsculptuurevenementen als ijssculpturen. In 2006 heb ik en bedrijf opgericht en ben ik als zelfstandige verder gegaan. Nu doe ik ook vormgeving voor pretparken, zwembaden en culturele evenementen, zoals festivals. En sinds 2010 ben ik als vennootschap onder firma verder gegaan met mijn vrouw Hanneke, die ook in hetzelfde beroep zit”, zegt Martijn. (Peter Germonprez)