Eindelijk weer een Repair Café in De Panne: vrijwilligersteam Wijk D’Achte start ‘herstellingsontmoetingen’ opnieuw op

In de periode voor corona organiseerden vrijwilligers in wijk D’Achte van De Panne regelmatig Repair Cafés. Dat liep prima, maar door de pandemie werden ze noodgedwongen stilgelegd, zoals zoveel andere activiteiten. De voormalige organisatoren staken de koppen bij elkaar om het initiatief opnieuw op te starten op 24 november.

Het Repair Café is een Nederlands initiatief, bedacht door Martine Postma in 2007. Ze organiseerde het allereerste Repair Café in Amsterdam in 2009, met groot succes. In plaats van spullen weg te gooien, engageren vrijwilligers zich samen met buurtbewoners om ze samen te herstellen en opnieuw te gebruiken. Zo dragen ze bij aan een duurzame toekomst en de circulaire economie. Het Nederlandse concept groeide uit tot een wereldwijde beweging met Repair Cafés in België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, zelfs tot in India en Japan.

Niet alleen in d’Achte

“We zien deze activiteit in de toekomst ruimer dan enkel voor onze wijk D’Achte en willen onze Repair Cafés organiseren voor de hele gemeente De Panne-Adinkerke”, zegt Fred Steuns, die er al zijn schouders mee onderzette van het eerste uur. “Hoewel we bij onze opstart enkele jaren geleden eerst wat drempelvrees en argwaan vaststelden, kreeg uiteindelijk iedereen de smaak te pakken en werden de bijeenkomsten een succes. Op een zomerreceptie in onze wijk hebben we gepolst of er interesse was en er vrijwilligers bereid waren om het initiatief opnieuw te lanceren. En die interesse was er! Voor alle duidelijkheid: onze Repair Cafés zijn absoluut niet bedoeld om professionele reparateurs concurrentie aan te doen.”

“Hoe minder spullen we weggooien, hoe beter”

Secretaris Willy Vandaele, die zelf helpt bij tuinproblemen en mechanische herstellingen, legt uit hoe de vork aan de steel zit. “Het is in eerste instantie de bedoeling om ons steentje bij te dragen aan het verminderen van de afvalberg in onze maatschappij. Hoe minder spullen we weggooien, hoe beter. Maar niet iedereen is een handige harry en de prijs voor de herstelling van een goedkoop product is soms hoger dan de kostprijs van een nieuw product. In onze Repair Cafés voeren onze gespecialiseerde vrijwilligers kleine herstellingen uit, maar dat doen ze samen met de mensen die hun spullen binnenbrengen. Bezoekers krijgen gereedschap ter beschikking en doen ook zelf inspiratie op! Het gaat om kleine herstellingen, zoals kleine elektrische toestellen die het niet meer doen, beperkte pc-herstellingen, reparaties van kleine meubels, speelgoed, kleine herstellingen aan fietsen, kleding, boeken herinbinden of lijmen, keramiek bijwerken,…”

Wasmachine gered

De naam ‘Café’ zegt het zelf: de bijeenkomsten zijn tegelijk een sociaal gebeuren, waar ook mensen zonder ‘herstelprobleem’ contacten kunnen leggen of een babbeltje slaan bij een drankje. Daarbij zorgt vrijwilliger Marleen Sels voor de catering. Marc Balasse is een recent ‘aangespoelde’ uit Etterbeek, waar hij zijn technische kennis (elektriciteit) al ten dienste stelde in het plaatselijke Repair Café. Ward De Brabander kan heel wat verhalen opdissen over het Repair Café in wijk D’Achte: “Ik vond een verdoken knopje en kon zo een computer weer aan de praat krijgen. En een wasmachine die klaar stond voor het containerpark kreeg een nieuw leven want enkel de slang was dichtgeslibd met waspoeder.”

André Janssens en Fred Steuns kregen als ‘allrounders’ de bijnaam ‘MacGyvers van het Repair Café’. Stefaan Verhoeven houdt de Facebookpagina bij en helpt bij het herstellen van kleine meubels. Zijn partner Nathalie Piret staat in voor de ontvangst en de administratie. Anne-Marie Arnoux is de handige harriette die klaar staat met naald en draad en de naaimachine voor kleine kledingherstellingen.

Gratis herstelling

Niemand moet betalen voor herstellingen (tenzij voor wisselstukken) en het gereedschap staat gratis ter beschikking. Maar kleine donaties en nuttig gereedschap zijn altijd welkom. Ook nieuwe vrijwilligers die hun expertise willen delen, mogen zich melden via repaircafedpa@outlook.com. Het officiële startschot voor het eerste Repair Café wordt gegeven op 24 november om 16 uur. Bezoekers zijn welkom tot 19 uur voor deze eerste bijeenkomst in de voormalige Rijkswachtkazerne, Brouwerstraat 51, De Panne. Het is de bedoeling elke laatste vrijdagnamiddag van de maand een Repair Café te organiseren.