Eindelijk weer drie dolle dagen Aarthurfeesten

De Aarthurfeesten in de Rodenbachwijk in Hooglede kunnen dit jaar opnieuw op volle sterkte plaatsvinden. Van 5 tot 7 augustus wordt er drie dagen gefeest in en rond de feesttent op het grasveld in de Kerelstraat. Hoogtepunt is de grote rommelmarkt op zondag.

Wijkvoorzitter Frederik Sap was in zijn nopjes toen hij het feestprogramma kon voorstellen: “Het worden opnieuw drie dolle dagen van feest en vermaak in onze wijk, niet enkel voor de wijkbewoners maar voor iedereen die er graag bij wil zijn.”

“Op vrijdag houden we traditioneel onze grote meerkeuzekaarting, vanaf 19 uur. Ons bestuur trakteert alle aanwezigen op gratis belegde boterhammen. Op zaterdag is het smullen geblazen, tijdens Lekke Lippe. Dat is genieten van een cote à l’os à volonté (20 euro) of tomaat-garnaal (15 euro). Inschrijven kan door te storten op BE49 4646 3592 4171, de kaarten liggen dan klaar aan de kassa. Tijdens en na het smullen zijn er in de feesttent optredens van de Blik Dooze Band en Jameson & Power.”

Rommelmarkt

Het evenement waar alles om draait, staat op zondag 7 augustus gepland: de rommelmarkt, met meer dan 1.000 standen en een veelvoud aan bezoekers.

“Al onze standen zijn alweer volzet sinds eind juni, meer dan duizend standplaatsen zijn de deur uit. Nieuw dit jaar zijn de standen tussen de feesttent en de Grote Noordstraat, waarbij men de standhouders aan het werk kan zien die hun hobby uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan werken met klei, keramiek en houtsnijwerk.”

Tuurkes Trippel

“Om alles in goede banen te leiden zijn er twee grote parkings voorzien in de buurt van de markt: in de Roeselarestraat en in de Grote Noordstraat. Rond de feesttent is er een warme bakker aanwezig en ’s middags kan er stoofvlees met frietjes gekocht worden. Naast muzikale animatie is er voor de kinderen een springkasteel. Tijdens het feestweekend kan men ook kennis maken met ons eigen biertje, Tuurkes Trippel”, besluit Frederik Sap.

Alle info over het hele weekend vind je op de Facebookpagina van de Aarthurfeesten.