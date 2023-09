Eindelijk weer Bier- en Hoppefeesten in Poperinge: “Van kinderparade tot een popverbranding”

Voor de 25ste keer zet Poperinge op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september hop en bier centraal tijdens de Bier- en Hoppefeesten. Na een onderbreking van zes jaar en meerdere afgebroken voorbereidingen wegens corona is het bijna weer zover. Naast de vaste waarden zoals de Hopkoningingverkiezing op zaterdag en de Hoppestoet met 1.600 figuranten op zondag werden enkele nieuwigheden gekozen.

“Het programma wilden we deze editie versterken zonder afbreuk te doen aan de vaste waarden. Niet iedereen vertoeft graag in de feesttent, dus wilden we graag alternatieven aanbieden. Er werd bewust gekozen voor vernieuwing in functie van gezinnen. Er werd een mooi evenwicht gezocht in het aanbod waarbij de editie zo aantrekkelijk mogelijk werd gemaakt voor zoveel mogelijk mensen, zowel voor jong als oud”, zegt toerismeschepen Klaas Verbeke (CD&V). Hij was lid van de stuurgroep samen met onder andere burgemeester Christof Dejaegher en diensthoofd vrije tijd Bart Wemaere. “Er is een nieuwe sublieme start op vrijdag en een orgelpunt op zondagavond.”

Kinderparade

De driejaarlijkse Hoppefeesten tonen Poperinge sinds 1956 op z’n best. “Deze jubileumeditie van de Bier- en Hoppefeesten wordt op vrijdag 15 september voor het eerst op gang getrokken door een vrolijke kinderparade. De kinderparade met bijna alle Poperingse lagere scholen is een leuke opener waarbij er maar liefst 350 kinderen met zelfgemaakte recyclagekledij in het teken van de vrienden en vijanden van de hop door de stad”, aldus Verbeke.

“Er wordt gestart bij de Maeke Blyde en langs wzc Huize Proventier gewandeld. Enthousiaste en zwaaiende kinderen is altijd een leuke meerwaarde voor de bewoners. In de feesttent op het Oudstrijdersplein verbroederen jong en oud door samen het hoppelied te zingen. Daarna gaat het seniorenfeest verder.” Op vrijdagavond wordt het feest officieel geopend met een verbroederingsavond.

Hopveld op Grote Markt

De centrumstraten worden op zaterdagnamiddag gevuld door muziekkorpsen uit binnen- en buitenland om daarna op de Paardenmarkt een taptoe-spektakel te brengen. “Nieuw dit jaar is dat de Grote Markt en de koer van het Hopmuseum op zaterdag- en zondagnamiddag omgetoverd worden tot een hopveld met woonwagens. Dit verwijst naar de vreemde plukkers die vroeger in Poperinge neerstreken. Daarnaast is er ook een kinderdorp met animatie. Er zal geproefd kunnen worden van traditionele pannenkoeken en hommelpaptaart en iedereen mag meebouwen aan de hommelvent van stro, die op zondagavond verbrand wordt.”

Op de binnenkoer van het Hopmuseum vind je ook lokale handelaars die hun Poperingse producten presenteren en is er kinderanimatie op zaterdag en zondag. “Je maakt je eigen hopslaapkussentje, plukt zelf hop of amuseert je met de volksspelen. Het Hopmuseum is op zaterdag langer open voor een feest op de koer. Je kan er proeven van hoppige bieren en genieten van live-muziek. De vernieuwde bistro De Stadsschaal organiseert een gezellige muziekavond op vrijdag. Gidsen nemen je op zondag dan weer mee op sleeptouw doorheen het museum.” Verschillende hopboeren stellen hun bedrijf open voor een gratis bezoekje.

Nieuwe hopkoningingtrio

“Als vaste waarde hebben we uiteraard de hopkoninginverkiezing op zaterdagavond. Jolien Cambie, Charlotte Cauwelier en Marthe Danneel stelden zich kandidaat voor de verkiezing. Het is jammer dat er maar één trio kandidaat is, maar we zijn er zeker van dat ze waardig de titel zullen dragen. Het concept moesten we wel wat heruitvinden, maar het is een enthousiast trio die al enkele proeven hebben afgelegd. Ondanks dat er maar één trio kandidaat is, leeft de verkiezing want de tickets vlogen de deur uit”, aldus Verbeke. “Van dinsdag 12 september tot het einde van de maand loopt in het Hopmuseum een kleine expo rond de hopkoninginnen van de afgelopen 50 jaar.“Je komt er ook meer te weten over de Hoppebellen, een dansgroep die mee symbool staat voor Poperinge als hoppestad.”

Hoppestoet

Traditioneel trekt op zondagnamiddag de Hoppestoet door de straten en ook die pakt uit met heel wat nieuwigheden. “Onder andere de rupsjes, de vlinders en de brouwersgilde krijgen nieuwe kledij. Er zijn nieuwe wagens voor de Poperingse hopkoningin, het hommelpapfeest, hop in de wereld, de bladluiswagen en de tonnenmaakster. Er doen dit jaar enkele nieuwe groepen mee zoals de Pipe Band van Gistel. Acteurs krijgen nu stemversterking en extra stoetcommissarissen vermijden gaten in de stoet. In totaal zijn er 600 kinderen, 900 volwassenen en 100 medewerkers die samen een stoet vormen met wel 1.600 figuranten.

Hommelpapfeest

De Hoppefeesten zijn ontstaan vanuit de traditionele hommelpapfeesten. Op zondagavond blaast Poperinge de traditie van het hommelpapfeest nieuw leven in met bierpannenkoeken. De Faute Bendt laat je luidkeels meezingen op ‘Poperinge zingt faut’. Daarna wordt er een stropop verbrand om het einde van de oogst te vieren. Die Verammte Spielerei neemt het publiek mee naar de feesttent om het weekend samen af te sluiten.

De Hopkoninginverkiezing op zaterdag 16 september is uitverkocht. Online kan je wel nog terecht voor diverse dagarrangementen waar er nog enkele plaatsen vrij zijn en ook voor de seniorennamiddag kan je nog tickets kopen.