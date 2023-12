Eindelijk opnieuw een bankautomaat in Lissewege

Sedert vrijdag 22 december kunnen de inwoners van Lissewege terug geld afhalen in hun buurt. Hiervoor stelt Stad Brugge een stadsgebouw ter beschikking en werkt de Stad samen met Batopin.

Schepen van Smart City en Facilitair Beheer Minou Esquenet erkent dat geld afhalen in Lissewege al jaren niet meer mogelijk was: “Steeds meer bankverrichtingen gebeuren tegenwoordig digitaal. Voor de leefbaarheid van een dorpsgemeenschap als Lissewege is het belangrijk dat mensen de mogelijkheid hebben om in de buurt geld af te halen.”

Uit de muur

Stad Brugge ging daarom een contract aan met de firma Batopin om een bankautomaat te plaatsen aan de centraal gelegen school in Lissewege, ter hoogte van de Stationsstraat. Vanaf vandaag kunnen de inwoners en bezoekers van Lissewege daar geld uit de muur halen.

“Wij zijn er ons van bewust hoe belangrijk het is ook in meer afgelegen dorpskernen geld te kunnen afhalen, en daarom hebben we er alles aan gedaan om dit waar te maken in Lissewege. Zo stellen we ons eigen gebouw ter beschikking”, vervolgt de schepen.

“Onze stadsdienst Facilitair Beheer zorgde ervoor dat de ruimte waterdicht, stevig beschermd en veilig is. De kosten voor de aanpassingswerkzaamheden bedragen 20.000 euro en worden door de Stad gedragen. De nieuwe automaat is uitstekend gelegen in Lissewege, in de hoofdtoegangsweg naar de dorpskern. Ik ben verheugd dat we vanaf vandaag deze belangrijke dienstverlening terug kunnen aanbieden aan de inwoners en bezoekers van ons mooie witte dorp.”

Essentieel

Het is ook altijd de overtuiging van preventieschepen Mathijs Goderis, die zelf in Lissewege woont, geweest dat een bankautomaat een essentiële dienstverlening is voor de gemeenschap: “Sinds de sluiting van het KBC kantoor heb ik dan ook gepleit voor een oplossing. Dit was geen eenvoudig dossier, het was een parcours met vallen en opstaan. Maar dankzij samenwerking en doorzetting kunnen de inwoners van Lissewege en omstreken vanaf dit kerstweekend terug geld afhalen in ons dorp.”