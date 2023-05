Eindelijk oplossing voor waterlek in dak: Na 2,5 (!) jaar zal theaterzaal CC Applauws in gebruik genomen worden

De theaterzaal van CC Applauws in Lauwe kan na ruim 2,5 jaar in gebruik genomen worden. Er was discussie over een waterlek in het dak. De verschillende partijen zijn overeengekomen, het dak wordt vanaf maandag hersteld. Na het zomerverlof zou de eerste activiteit er moeten plaatsvinden.

Een groots moment, was het. Al in de jaren tachtig ijverden de Lauwenaars voor een ontmoetingscentrum die naam waardig. Op 1 januari 2021 kregen ze eindelijk hun zin. CC Het Applauws opende de deuren – met een cultuurcafé, bibliotheek, polyvalente lokalen en verschillende diensten.

Waterlek

Een theaterzaal, dat ook. Maar daar bleek een probleem te zijn. De grote zaal met uitschuifbare zittribune is tot op vandaag nog geen enkele keer gebruikt geweest. Een waterlek lag aan de oorzaak. “Tijdens de bouw ving het dak te veel water, waardoor het nooit echt kon uitdrogen. Zo zijn er lekken ontstaan in het plafond”, legde schepen van het AGB en Patrimonium Renaat Vandenbulcke (N-VA) eerder uit.

Een probleem waar justitie klaarheid in moest scheppen. Want wie zou moeten opdraaien voor de extra kosten? Daar is nu een oplossing gevonden. “Er is een dading overeengekomen tussen de verschillende partners. Iedereen doet een beetje water in de wijn, maar zo komen we eindelijk tot een oplossing”, aldus Vandenbulcke.

Dak vernieuwen

Bedoeling is nu om het dak helemaal te vernieuwen. De aannemer start deze maandag de werken op. “We streven ernaar dat alles af is tegen het bouwverlof. We hopen dan ten vroegste in augustus of september de eerste activiteit er te laten plaatsvinden. Of we zelf een feestelijke opening plannen? Laat ons eerst het dak afwerken, dan zien we wel.” (JD)