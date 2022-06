Eindelijk kon het Belgisch Kampioenschap Vinkenzetting nog eens doorgaan

Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is, maar zondagvoormiddag zaten er 566 rare vogels op een stoeltje voor een kooitje, ‘een muite’, te luisteren hoeveel keer de vink waar ze naar luisterden in een uur suskewiet zong. ‘Topper’ van Geert Decaluwe uit Lichtervelde zong 883 keer datzelfde liedje en kroonde zich daarmee tot Belgisch kampioen. Hij scoorde net één liedje beter dan Josue, de vink van Marie-Rose Houtekier uit Poelkapelle die op 882 liedjes bleef steken.

566 deelnemers, daarmee was de Iepersteenweg tussen De Kippe en Steenstraete goed gevuld, maar toch waren er een stuk minder inschrijvingen dan de 800 waar gewestleider en coördinator Eddy Vermoortele op had gehoopt. “Ik ben een tevreden man. In 2018 is het kampioenschap hier al eens verplaatst wegens vogelgriep, en in 2020 en 21 werd het uitgesteld wegens corona. Doordat beide virussen weer aan het oprukken zijn, hielden we ons hart vast. Maar het is allemaal kunnen doorgaan, het weer was goed en de laureaten zijn met prijzen overladen.” En zij niet alleen. Er was een plaatselijke tombola waar enkele fietsen, een donsdeken en enkele flessen cava te winnen waren. “Dus iedereen met een tevreden gevoel naar huis,” aldus Vermoortele. In de eerste plaats de winnaar.

Een dolgelukkige kampioen Geert Decaluwe met zijn vrouw Nadine Vanhoutte die ook vinkenier is © KVdm

‘Topper’, zijn naam laat het al vermoeden, is een topvink. “Hij scoort altijd boven de 800 liedjes,” zegt Geert. “Hij heeft er al eens 981 gehaald. Ik ben heel blij met deze overwinning. ‘Topper’ is een eigen kweek van mijn broer en mij. Een week of vier geleden was ik ook West-Vlaams kampioen met 863 liedjes. Die vogel heeft me iets gegeven, dat niemand me nog kan afnemen. Vinkenzetten is al meer dan 40 jaar een deel van mijn leven,” geeft de 59-jarige Geert ons mee. “Ik ging vroeger mee met mijn vader, maar die is vroeg overleden. Waarna ik samen ben blijven kweken met mijn broer. Hij kweekt de vogels en dan komen ze bij mij en ik leer ze zingen. En ook mijn vrouw, Nadine Vanhoutte, speelt. Volgend jaar ga ik met pensioen en dan gaan we ons nog meer met die vogeltjes bezighouden.

Marie-Rose Houtekier zorgt goed voor haar vink. Josue was eerder winnaar, maar toen stond de vogel nog op haar man zijn naam. Maar zij is degene die voor Josue zorgt en ermee praat © KVdm

Marie-Rose Houtekier werd nipt tweede. Haar Josue zong 882 liedjes. Maar ze gunt Geert de overwinning. “De vogel van Geert Decaluwe haalt al het hele seizoen meer dan 900 liedjes. De beste score van die van ons dit jaar was 880. In 2019 was mijn man, Luc Fieuw, met dezelfde vogel al Belgisch kampioen met 933 liedjes. En toen heeft hij Josue op mijn naam gezet.” Marie-Rose is nu wel geen kampioen, maar wel vrouwelijk laureate. Een mooie titel, al blijft vinkenzetten voornamelijk een mannelijke bezigheid. “Ja, dat klopt,” zegt Marie-Rose. “Ik ben daar in gegroeid. Het is al heel lang dat mijn man vinkenier is, ik ben vaak met hem mee geweest, maar we kunnen maar met één vogel spelen, want er kan maar één vogel in zijn wagen zitten. Zet er twee naast elkaar en ze brengen elkaar in de war. Dat zou hun gezang niet ten goede komen.”

Marie-Rose verzorgt Josue goed. En ze praat ermee. “Het is een heel tamme vogel. Ik ga nooit bij hem langs zonder er een gesprekje mee te voeren. “Ik ben hier, oma is hier…” zeg ik dan. Of “ik ga je huisje schoonmaken, dat je proper bent en dat je je best kan doen.” Nee, ik heb er altijd een woordje voor over. Zo kennen we elkaar en komen we overeen.”

Tot begin de jaren ‘80 een vertrouwd zicht in Vlaanderen, maar nu zie je het aantal vinkeniers drastisch dalen. “Er komen nauwelijks nog nieuwe bij…” horen we. © KVdm

Gouverneur Carl Decaluwé zakte ook af naar Houthulst om in de overvolle sporthal, waar het bier rijkelijk vloeide en de braadworsten vlot aan de man gebracht werden, de laureaten van bekers en bloemen te voorzien. “Naar aanleiding van het 62ste kampioenschap van België ben ik heel blij hier aanwezig te zijn in de westhoek,” zo begon hij zijn toespraak. “Ik weet het, het is de voorbije periode niet gemakkelijk geweest. Corona, we zijn er nog altijd niet van af. We hebben tijdens de eerste en tweede lockdown heel erg ons best gedaan om toch nog iets mogelijk te maken. Omdat iedereen besefte dat digitaal vinkenzetten geen optie was. Maar goed, ondertussen zijn we hier weer en ik denk dat wij kunnen zeggen dat vooral hier in West-Vlaanderen de vinkensport een topsport blijft. Niet alleen omdat het veel mensen samenbrengt, maar ook omdat het een oude cultuur is, een volkscultuur die hoe dan ook moet gehandhaafd worden. Hou vol, we blijven jullie steunen.”

Digitaal vinkenzetten is dan misschien geen optie, maar alles wat digitaal is, is wel een serieuze concurrentie. Dat ziet ook Rudy D’Haene van het bestuur van de Sparrevink van Jonkershove. “De jeugd zie je hier niet meer. Ja, hier en daar nog iemand die met zijn vader of zijn opa meekomt. Maar de meesten zitten achter hun computer, eventueel zitten ze daar met vogeltjes te spelen. Maar in het echt, neen. Je zult er hier geen 20 meer zien. De ouderen vallen weg en er komen geen jongeren bij.”

Rudy D’Haene ziet almaar meer ouderen wegvallen en weinig jongeren bij komen. “Ze gamen liever dan buiten naar de vogels te luisteren,” zegt hij © KVdm

“Het niveau is ook gezakt. Destijds toen er nog vinken mochten gevangen worden, had je meer toppers. Nu zijn het allemaal gekweekte vinken. Een doorsnee vogel zingt 450 tot 500 liedjes per uur, de toppers zitten boven de 700. Er kunnen 800 liedjes op een lat. Vroeger moesten we hier en daar een lat bij leggen, nu is dat uitzonderlijk.”

Vinkenzetting is een sport waar jong en oud kan aan deelnemen. © KVdm

Vanmorgen waren er 9 vinken die meer dan 800 liedjes zongen. Thuisspeler Randy Leplae hoorde zijn Eric 879 liedjes zingen, de eerste vink van buiten de provincie was Bonnie van Luc Van Severen uit Aalter. Bonnie zong 858 liedjes. Pavarotti was ook van de partij en eindigde op de 20ste plaats, iets voor Elvis, die als 23ste eindigde. Bono was goed voor de 109de plaats. 13 vinken zongen geen liedje.