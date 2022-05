Eindelijk 18: Céleste Dumelie wil geneeskunde studeren

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar

hun plannen, dromen en verwachtingen.

Op 24 mei viert Céleste Dumelie haar 18de verjaardag. Céleste woont met vader Frederik en moeder Evelyne in de Wulvestraat in Woesten.

Op 24 mei word je eindelijk 18 jaar. Hoe kijk je naar deze verjaardag?

“Eigenlijk verandert er niet zoveel als je 18 wordt, maar het voelt toch anders dan mijn voorbije verjaardagen. Het is zelfs een beetje eng, omdat iedereen aan 18 plots veel meer verantwoordelijkheid koppelt. Het voelt dus een beetje dubbel, maar ik kijk er ook wel naar uit. Een groot feest zal ik op 24 mei nog niet geven, omdat die datum wat te dicht bij de examens ligt. Op de dag zelf ga ik waarschijnlijk wel iets gaan drinken met mijn vriendengroep. Het feestje is dan voor in de vakantie.”

Heb je al knopen doorgehakt over je studies van volgend jaar?

“Ik ga volgend jaar sowieso naar Gent. Met die stad ben ik het meeste vertrouwd, ook mijn vrienden gaan daar studeren. Ik hoop dat ik door mijn ingangsexamen zal zijn, zodat ik met de studie Geneeskunde kan aanvangen. Een tweede optie heb ik eigenlijk nog niet achter de hand. Maar misschien kies ik dan voor een opleiding met Biologie of Dierengeneeskunde. Ook mijn kot ligt sinds een maand vast. Ik heb de kamer gelukkig via-via gevonden, want ik hoor van leeftijdsgenoten dat de zoektocht toch moeilijk verloopt. Ik vind het best wel spannend om op mezelf te gaan wonen, maar de vrijheid spreekt me echt wel aan. Nu ook nog proberen om op kot wat gezond te blijven eten, dat wordt denk ik nog de grootste uitdaging van al! (lacht)”

Naar wie kijk je op in je leven?

“Op persoonlijk vlak kijk ik vooral op naar mijn mama, omdat ze zo’n sterke vrouw is. Ze zet ook mij en mijn 2 zussen altijd op de eerste plaats en dat bewonder ik. Op muzikaal vlak staan zangeres Mitski en de bassist van The Cure, Simon Gallup, bovenaan mijn lijstje. Ik luister graag muziek. Zo word ik gelukkig als ik met luide muziek door mijn koptelefoon een wandeling maak. Ik ben zelfs onlangs begonnen met basgitaar spelen.”

Toch nog even terug over de toekomst. Hoe zie je jouw wereld binnen 10 jaar?

“Ik maak me vaak zorgen over de toekomst. Hoe lang houdt onze planeet het nog vol? Zullen de extreme partijen steeds meer aanhangers krijgen? Het lijkt soms alsof onze maatschappij achteruit evolueert in plaats van vooruit. Toch wil ik de toekomst niet volledig pessimistisch zien. Op professioneel vlak zou ik graag wetsdokter worden, of (forensisch) psychiater. Met die beroepen in het achterhoofd, is er dus een grote kans dat ik binnen 10 jaar nog steeds studeer. Al hoop ik wel dat ik dan al op mijn eigen benen kan staan, omringd door veel toffe mensen. Ik zal de komende periode waarschijnlijk veel nieuwe mensen leren kennen, maar ook met mijn vrienden van nu wil ik het contact blijven onderhouden.”