Eindejaarswedstrijd Oostende Fonkelt kent dertig winnaars

De kerstversieringswedstrijd ‘Oostende Fonkelt’ was opnieuw een schot in de roos. Er waren 175 deelnemers, bij zowel particulieren als ondernemers. Daarvan vielen er dertig in de prijzen.

Uit elke wijk werden telkens drie winnaars gekozen. Die mensen kregen de meeste stemmen achter hun naam van inwoners en van de jury die op pad trok om alle deelnemers te beoordelen. De winnaars kregen telkens #ikkoopinoostende-cheques. Ook de meest fonkelende straat kreeg een prijs. De inwoners van de Druivenlaan sloegen de handen in elkaar om hun straat te doen fonkelen.

Ook bij de ondernemers werden drie prijzen uitgedeeld. Herenkapper Vic eindigde op de eerste plaats, de tweede plaats was voor Mies en Muis en de derde plaats ging naar ’t Teugsje.