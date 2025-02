Eindejaarsacties Wingene en Ruiselede smelten samen

De recent totaal gerenoveerde raadzaal in het gemeentehuis van Wingene was duidelijk te klein voor de feestelijke prijsuitreiking van de Wingense eindejaarsactie. Er waren maar liefst 200 winnaars. Schepen voor Lokale economie Ann Mesure (CD&V) liet ons achteraf weten dat de eindejaarsacties van Ruiselede en Wingene tegen einde dit jaar samensmelten.

De Wingense eindejaarsactie – een initiatief van Unizo Wingene en Zwevezele met het gemeentebestuur – is aan zijn vijfde editie toe. Met succes, want er deden in december 2024 liefst twintig handelaars uit Zwevezele en 45 handelaars uit Wingene mee. “We zijn trots op deze vijfde editie en danken de 65 lokale handelaars, die zich opnieuw hebben bewezen als de drijvende kracht achter de gemeente”, aldus schepen Mesure. “Hun steun is hartverwarmend.”

Het systeem is eenvoudig: klanten kregen in december bij de aankoop in een deelnemende Wingense handelszaak een stempel in een stempelkaart. Wie vier stempels had van vier verschillende zaken, kon die in een box stoppen en een van de 200 prijzen winnen. Er werden maar liefst 4.664 stempelkaarten ingeleverd.

Nieuwe editie

Unizo-voorzitter Nathalie Bauwens mocht daarop de hoofdprijswinnaars afroepen. Zij wonnen een Wingenebon van 100 euro. De overige winnaars konden hun bon afhalen in de raadzaal of na afspraak. Achteraf had schepen Mesure ons nog interessant nieuws te vertellen. “We zijn bezig met een plan om tegen december 2025 een volledig nieuwe editie op te zetten”, verklapte ze. “We willen namelijk – in overleg met Unizo Ruiselede en Wingene – de eindejaarsacties van beide gemeenten laten samensmelten. Bedoeling is om de beste elementen van beide acties samen te brengen, zodat je met één Wingense eindejaarsactie terechtkan in de deelnemende handelszaken van Ruiselede, Zwevezele én Wingene. Ik hoop dat we dit plan tegen de zomer op punt kunnen stellen.”

Grootschaliger

“Ongetwijfeld geeft zo’n grootschaligere actie meer mogelijkheden en meer middelen, om van de jaarlijkse eindejaarsactie een nog groter succes te maken”, besloot Mesure. “Sowieso geeft dit jaarlijkse initiatief een mooi duwtje in de rug van de lokale middenstand.”