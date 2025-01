Eindejaarsactie maakt 312 mensen gelukkig

De winnende nummers van de loten van de eindejaarsactie zijn bekendgemaakt. Joris Veys van Unizo: “Dit jaar werden er 116.000 loten uitgegeven bij 72 verschillende handelaars in de gemeente. Daarnaast zorgden de handelaars nog eens voor 77 extra waardebonnen. Het totale prijzenpakket bedraagt 12.500 euro met drie hoofdprijzen: 1.500 euro gaat naar het nummer 110025, 1.000 euro is voor 018758 en 500 euro is voor de bezitter van het lot 123602. In totaal maken we 312 mensen gelukkig.” Op de foto v.l.n.r.: Joris Veys, Dirk Verwilst, Bea Stock, Annelies Van Daele en Carine Colombien bij het trekken van de drie hoofdprijzen. (LB/foto Luc)