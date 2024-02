Eindejaarsactie maakt 210 mensen gelukkig met een waardebon

Gemeente Wingene en Unizo Wingene–Zwevezele organiseerden een eindejaarsactie. De winnaars kregen hun prijs in handen op woensdag 31 januari. Er werden 5.104 stempelkaarten ingediend en dat is een recordaantal.

“De rol van lokale handelszaken voor onze gemeente kan niet worden onderschat”, weet Ann Mesure die schepen van Lokale Economie is. “Als waardering voor hun dagelijkse inzet voor hun klanten en hun product organiseren we daarom in samenwerking met Unizo opnieuw een eindejaarsactie. Uit de massale deelname blijkt dat onze inwoners het lokaal winkelen enorm waarderen en dit is fantastisch om te zien.”

Er werden 5.104 stempelkaarten ingediend en dat is bijna 1.000 spaarkaarten meer van vorige editie. Er werden 210 winnaars getrokken. De hoofdprijzen bestaan uit vijf Wingenebonnen ter waarde van 100 euro, tien Wingenebonnen ter waarde van 50 euro. De overige winnaars kregen elk een bon ter waarde van 25 euro aangeboden door de 66 deelnemende handelaars.

Een overzicht van de winnaars kan je vinden via www.wingene.be/eidejaarsactie-winnaars.