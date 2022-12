Eindejaarsactie #8020 van start in Oostkamp

Begin december ging de eindejaarsactie #8020 in Oostkamp van start, waarbij lokaal shoppen extra beloond wordt.

Wie van 1 tot en met 31 december aankopen doet in 8020, steunt niet alleen de lokale economie, maar maakt ook kans om in de prijzen te vallen. De prijzenpot is dit jaar goed voor 10.000 euro. De 66 deelnemende handelszaken herken je aan de affiche in de vitrine of het bord aan het raam. (GST)