Einde werken in zicht voor nieuw OC Kanegem

Het einde van de werken aan het nieuwe ontmoetingscentrum van Kanegem, met nieuwe jeugdlokalen en een nieuwe polyvalente zaal, is stilaan in zicht. De ruwbouw is af en in het voorjaar van 2024 wordt alles afgewerkt. Tegen de zomer zal het nieuwe OC gebruikt kunnen worden.

Eind 2022 ging de ontmanteling van het bestaande gebouw van start, waarbij ook de verschillende bijgebouwen tegen de vlakte gingen. De voorgevel en de contouren van het historische gebouw bleven wel intact. De eerste steenlegging vond plaats in april 2023 en sindsdien onderging de site een grondige metamorfose.

De parochiezaal aan de straatkant werd gerenoveerd en in de achtertuin werd een ruime polyvalente zaal opgetrokken, terwijl er in het bestaande gebouw ook nieuwe jeugdlokalen ingericht werden. “Nu zitten de werken in de afwerkingsfase”, aldus schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V). “De pleisterwerken vatten aan, het binnen- en buitenschrijnwerk en de beglazing wordt geplaatst, er wordt geschilderd en de omgevingsaanleg gaat van start.”

Op een officiële opening is het nog wat wachten, maar tegen de zomer zouden de werken klaar moeten zijn. (SVA)