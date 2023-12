Einde verhaal voor kinderboerderij Doerak in Kortrijk: neemt kinderopvang intrek in hoeve?

De vzw Doerak, de organisatie achter de kinderboerderij in Hoeve Te Coucx op de Marionetten in heeft er de brui aan. Woensdag 13 december verlaat Doerak de gebouwen en wordt de vzw opgedoekt, dat besliste de vzw in samenspraak met stad Kortrijk. Momenteel wordt de hoeve nog gebruikt door Gravelkids en de jeugdbeweging JNM. Wie de plaats van Doerak zal innemen, is nog niet bekend.

Vzw Doerak verhuisde in 2019 van Marke naar de Hoeve Te Coucx in Kortrijk, op een steenworp van ziekenhuis AZ Groeninge. Financieel zat de organisatie al langer in nauwe schoentjes, de stad paste de tekorten de voorbije jaren steevast bij en verhoogde onlangs nog de subsidies.

De druppel

De druppel was echter toen een andere subsidie van op Vlaams niveau wegviel. Zo werd er in onderling overleg met de stad beslist om de vzw te ontbinden. David Wemel, fractieleider van Groen, liet op de gemeenteraad verstaan dat hij vindt dat de stad te weinig ondernomen heeft om Doerak levensvatbaar te houden. “Doerak kent een lange voorgeschiedenis als opvolger van de Markse kinderboerderij. Ze had een jarenlange traditie op het gebied van natuur- en milieueducatie. Het was een vertrouwd adres voor tal van scholen uit Kortrijk en daarbuiten. Aan die lange traditie komt nu abrupt een einde. Door het wegvallen van een Vlaamse subsidie was Doerak nog moeilijk levensvatbaar zonder extra impuls van de stad. Helaas wou de stad het gat niet dichtrijden”, klonk het.

Schepen van Jeugd en Milieu Bert Herrewyn (Vooruit) repliceerde echter dat de steun aan Doerak dermate hoog werd dat Doerak eigenlijk een stedelijke vzw werd. “Ik heb meermaals mijn nek uitgestoken voor Doerak. We kunnen niet blijven financieel bijtanken. Doerak heeft zelf aangegeven aan ons dat het voor hen niet meer lukte. Dan hebben we samen beslist om samen te stoppen en op een andere manier verder te werken aan natuur- en milieueducatie in de stad”, vertelde Herrewyn. Begin volgend jaar staat er een overleg gepland met tal van organisaties om te kijken hoe verder werk te maken van natuur- en milieueducatie in de stad. Het aanbod voor scholen blijft via Natuurpunt hetzelfde.

Kinderopvang?

Door het verdwijnen van Doerak komt er een plek vrij in Hoeve Te Coucx. Wie zijn intrek zal nemen, is nog niet bekend. “De gesprekken met partners op dat vlak lopen nog”, legde schepen Herrewyn uit.

Volgens Wemel zou schepen De Coene echter al langsgeweest zijn om er een nieuwe kinderopvang voor AZ Groeninge te installeren. Die bevestigt zijn bezoek, al was dat volgens hem vooral om een, toen nog, potentiële kruisbestuiving tussen AZ Groeninge en Doerak te onderzoeken. (JF)