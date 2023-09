Einde van legendarisch winkeltje van Angelique in Oostende

In de Christinastraat in Oostende werd maandagmorgen het winkeltje van Angelique Hendler leeggemaakt. De activiteiten waren al enkele maanden geleden gestopt.

Angelique maakte destijds naam in de prostitutiewereld als ‘madam’. Later startte ze ‘Boutique Angelique’ dat al snel bekend werd als zaak waar men allerhande tweedehandsspullen kon kopen: van bontjassen tot computerspelletjes.

Ze kwam verschillende keren in aanraking met het gerecht, maart was trots op haar passages in ‘Jambers’ en ‘De rechtbank’. Begin dit jaar kwam ze opnieuw in contact met het gerecht. Het gevolg was dat het winkeltje al maanden dicht was. Nu hebben mensen uit haar omgeving het winkeltje leeggemaakt. De goederen worden afgevoerd naar het containerpark.