Einde van een tijdperk: Sus’ tennisballon in Middelkerke definitief neergelaten

Op donderdag 28 april schakelde Patrick Fransen het opblaassysteem voor tennisballon De Tempel definitief uit. Daarmee komt een einde aan een heus tennistijdperk voor Middelkerke.

De kranige Sus (91) speelde twee weken geleden nog een laatste dubbelmatch met zijn zoon in zijn ‘Tempel’. Het was natuurlijk game, set en match voor Sus Fransen.

Schriftje

Terwijl de opvallende ballon een beetje tegenstrubbelt en traag maar zeker leegloopt, geeft zoon Patrick Fransen een woordje uitleg. “Sus ontving door de jaren duizenden spelers in zijn ballon. Die stond er sinds 1989, 33 jaar dus. Er zijn dus heel wat munten door het verlichtingssysteem gegaan en wie van Sus les kreeg, ontving een authentiek schriftje waarin hij de werkpunten noteerde”, glimlacht Patrick.

Pa Sus bezorgde generatie op generatie tennisplezier

“Maar de tijd staat niet stil. Voor Pa Sus beginnen de jaren nu echt door te wegen. De Tempel vergde heel wat onderhoud en dat was niet meer haalbaar. Daarnaast brengt de komst van het padelcomplex nieuwe mogelijkheden voor het domein van De Tempel. Het laatste matchpunt is gespeeld. Het is goed geweest. Pa Sus bezorgde generatie op generatie, met de glimlach tennisplezier”, besluit Patrick.

Tijd voor Sus om aan een gezonde ‘zesde set’ te beginnen. (Peter Germonprez)