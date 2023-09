Einde van een tijdperk: Journalist Fons Roets legt pen en fototoestel neer

‘De Zeewacht’ neemt deze week afscheid van een van zijn bekendste gezichten in Oostende. Na 43 jaar legt Fons Roets (73) pen en fototoestel definitief neer. Doorheen de jaren schreef Fons over zowat alles: heel wat sport, maar ook familie- en stadsnieuws, verenigingsleven, politiek, interviews met bekende figuren… Maar nu vindt hij de tijd gekomen om ermee op te houden. En of we hem zullen missen.

Fons Roets werd in Beernem geboren, maar vestigde zich na zijn huwelijk met de Oostendse Monique Hoorelbeke in 1975 in de Stad aan Zee. Fons en Monique waren allebei leerkracht en stonden beiden 38 jaar voor de klas, waarvan Fons 30 jaar bij kinderen met een beperking in het MPIGO De Vloedlijn aan de Maurits Sabbestraat. In 1980 schreef hij per toeval een eerste stukje voor De Zeewacht en dat smaakte naar meer, want kort daarop vroeg toenmalig hoofdredacteur Jo Deensen hem om medewerker te worden van onze krant. In hetzelfde jaar begon hij ook te interviewen en presenteren bij Radio Noordzee, iets wat hij vijf jaar zou blijven doen. “Ik interviewde grootheden als Fats Domino, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, James Last, Freddy Breck, Dalida, Nana Mouskouri, Gilbert Becaud, Ray Charles, Petula Clark, Adamo, Rob De Nijs, Peter Koelewijn… naast Will Tura, Marva, Willy Sommers en een hele reeks Vlaamse muziek- en sportvedetten. Ik hielp er ook Lucy Loes populair worden door haar dikwijls uit te nodigen in Radio Galaxi op zondagnamiddag”, vertelde hij daarover in een interview in december 2021.

Overal bekend

Fons combineerde dat allemaal met zijn onderwijsopdracht en klopte dus vele uren. “Ik trok soms wel eens een nachtje door, ja”, bekende hij. “Maar ik gaf altijd heel graag les en was ook graag met de kinderen bezig. Het is een druk leven geweest, maar ik heb het altijd met plezier gedaan. Met goedkeuring van mijn vrouw”, beklemtoonde Fons in hetzelfde interview. “Door het werk voor de krant en de radio leer je enorm veel mensen kennen. Overal waar ik kom, zijn er mensen die weten wie ik ben.” Het afscheid van Fons van De Zeewacht betekent het einde van een tijdperk. We willen hem bedanken voor al zijn jaren trouwe dienst en het allerbeste wensen voor de toekomst.