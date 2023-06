Einde van een tijdperk: Heule trekt als laatste de stekker uit de Lokaalmarkt

Lokaalmarkt Heule stopt. Hiermee eindigt na vier jaar het Heulse lokaalmarktsucces. Eerder gaven Aalst, Brugge, Deerlijk, Deinze, Deurne, Gent, Ieper en Roeselare er ook al de brui aan. Met de stopzetting van Lokaalmarkt Heule is het tijdperk van de Lokaalmarkten definitief voorbij.

“De stopzetting is een wisselwerking in negatieve spiraal”, zegt organisator Bart Boone met pijn in het hart. “Er waren minder producenten. Vandaar vermindert het aanbod, waardoor klanten afhaken. Met minder klanten was het dan ook niet meer aantrekkelijk voor de producenten en zo gaat het snel bergafwaarts. Zo komen we financieel en organisatorisch niet meer rond. De goeste verdween bij de organiseren, producenten en vrijwilligers.”

“Trots”

Organisator Bart Boone blikt toch tevreden terug. “We zijn trots dat we het hebben gedaan en op een goeie kwalitatieve manier. Het was een toffe periode met een mooie samenwerking tussen organisatoren, producenten en vrijwilligers.”

Hierbij valt het doek definitief over merknaam Lokaalmarkt. “Op 10 juni is de laatste Lokaalmarkt Heule en op 24 juni openen we nog onze lokaalmarktbar als afscheid voor de klanten, producenten en vrijwilligers”, vertelt Boone.