Einde Groothandelsmarkt Heule: CD&V en Groen hekelen gebrek aan respect vanuit stadscoalitie “Dit is wraakroepend”

Met de uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen van 16 september 2021 kwam definitief een einde aan de Kortrijkse Groothandelsmarkt. De handelaars mogen op 15 januari de groothandelsmarkt in de Vier Linden in Heule niet meer binnen. In hun plaats komt de technische dienst, dat verhuist uit Marke. “De manier waarop de Stad de handelaars tot op heden behandeld heeft, is schandalig. Dit is zuiver spierballengerol.”

Enkele dagen geleden kregen de betrokken handelaars van de Kortrijkse Groothandelsmarkt een schrijven, gedateerd op 10 januari 2022, waarbij hen werd gewezen op het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg West- Vlaanderen van 16 september 2021 en waarbij hen erop werd gewezen dat het recht van doorgang naar de markthal is komen te vervallen. Vanaf 16 januari verhuist de technische dienst van Stad Kortrijk vanuit Marke naar Heule. In Marke betrok de Stad gebouwen die nu door textielproducent Vandewiele zijn aangekocht.

In de brief staat dat de doorgangen naar de hal (vanuit de magazijnen) tegen 15 februari 2022 zullen worden afgesloten. Stad Kortrijk meldt ook dat het zal optreden ‘tegen eenieder die nog na half februari 2022 gebruik probeert te maken van de hal of de doorgang van de magazijnen naar de hal’.

Beneden alle peil

Oppositiepartijen CD&V Kortrijk en Groen Kortrijk vinden deze vorm van communicatie beneden alle peil. “Waar blijft het respect van de stad voor de belangen van de betrokken ondernemers die decennia gezorgd hebben voor een bloeiende groothandelsmarkt en terecht voor hun gelijk hebben gestreden?”, zegt de Heulse gemeenteraadslid voor CD&V Pieter Soens. “En waar blijft de nazorg, de opvang en de begeleiding van de handelaars die hiermee hun broodwinning gefnuikt zien?”

Collega-gemeenteraadslid en mede Heulenaar Matti Vandemaele (Groen Kortrijk) vult aan: “Groen blijft het verbazingwekkend vinden dat een stad die zo hoog oploopt met inspraak er maar niet in slaagt om ook in moeilijke dossiers via dialoog tot oplossingen te komen. Daarnaast is het een gemiste kans om de Groothandelsmarkt niet verder uit te bouwen tot de ontmoetings- en handelsplek voor de lokale producenten en de professioneel afnemers. Deze markt moest niet afgeschaft worden maar verder uitgebouwd worden. Of gelooft de stad niet langer in de korte keten? De alternatieven die voorgesteld werden, zoals een ontwijde kerk, waren allesbehalve toereikend. Zie je deze grote vrachtwagens daar al binnen rijden?”

“Drie schepenen hebben het dossier in handen gehad. Maar tot een degelijke oplossing is men niet gekomen”, zegt Pieter Soens. “Dat is toch ongelooflijk? Nu is de Stad na zes jaar juridisch getrouwtrek als winnaar uit het gevecht gekomen, en moeten de handelaars meteen ophoepelen. De Stad wil hen straffen omdat ze het lef gehad hebben het gevecht aan te gaan. Dit is wraakroepend”

Idiote vuilkarren

Voor de handelaars kwam de brief als een koude douche. “Wij zijn hier niet in gehoord”, vertelt Hendrik Goesaert van de gelijknamige kruidenhandel. “Vooral de eigenaars van de magazijnen werden betrokken in de zaak. Dat deze plaats na meer dan 30 jaar moet sluiten, is intriest. En dat om als opslagplek van enkele ‘idiote’ vuilkarren te dienen..”

“Wat ik ga doen? Ook in Gent en Roeselare is er enkele dagen per week een grootmarkt. Maar dat zal veel tijdverlies zijn.”

Guido Pattyn van Groenten & Fruit Guido zit al 26 jaar in het vak. Ook voor hem is de sluiting van de Kortrijkse groothandelsmarkt een ramp. “Ik weet nog goed wanneer die brief met het nieuws van de stopzetting de eerste keer in de bus viel”, vertelt Guido dof. “Het was tijdens Kortrijk congé, ik was met verlof, kun je nagaan… En ik mocht de aangetekende brief nog gaan halen ook. Maar soit, daarna vertrokken veel handelaars en afnemers, en werd het hier langzaam maar zeker een dooie boel. Nu moesten wij ook al naar Roeselare voor onze waren, maar leverden ze hier nog als ik er persoonlijk om vroeg. Dat wordt nu onmogelijk. Dit is het triest einde van een tijdperk.”

Guido van Fruit en Groenten Guido zit met de handen in het haar. (foto JS)

Bij magazijneigenaar Luc Hoste, die zijn eigendom in de hal aan een kippensnijder verhuurt, is het onbegrip groot. “Toen dat hier in 1984 begon floreerde de Kortrijkse Groothandelsmarkt meteen. Het was altijd ambiance én veel volk. Schepen De Bethune heeft hier zelfs ooit een opendeurdag georganiseerd. We kregen er meteen een hele rist klanten bij, zoals lokale restaurants. Die ambiance verdween zes jaar geleden plots. We hebben de acties van de Stad Kortrijk proberen aan te vechten, maar de rechtbank besloot onbegrijpelijk in ons nadeel. Nochtans is dat hier een kwestie van ‘eeuwige erfdienstbaarheid’, dat staat letterlijk in het contract. Maar dat is blijkbaar van geen tel meer. Onbegrijpelijk. De stad wilde per se de hal, en heeft ze uiteindelijk gekregen ook.”

Cassatie

Gerechtelijke stappen zijn wel nog mogelijk, maar de kleine ondernemers zullen het hierbij laten. “Heel begrijpelijk”, vindt gemeenteraadslid Pieter Soens. “Enkel cassatie is nog mogelijk, maar daarmee vecht je de beslissing van de rechtbank in hoger beroep in feite niet aan, enkel de procedure. Het zou hen ook veel te veel geld kosten. Neen, het is een gedane zaak. Ik hoop alleen dat de Stad milder wordt, en rond de tafel gaat zitten met deze handelaars, om hen een haalbaar alternatief aan te bieden. Want dit is voor hen een uitzichtloze situatie.”