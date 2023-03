Eind maart officiële opening in Dentergem van aanlegsteigers op de Mandel

Eind maart huldigt Dentergem het project ‘Varen op de Mandel’ officieel in. De gemeente bouwde drie aanlegsteigers, waarmee het makkelijker gemaakt wordt om de rivier met een kajak of kano af te varen. Ondertussen rijpen er ook plannen voor een recreatieve ligweide in Wakken.

“We beschikken met de rivier de Mandel over een schitterende troef. Dat zorgt voor mooie (ver)gezichten, maar we willen er meer mee doen”, zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Het is al langer toegelaten om op de rivier te kajakken, maar door een gebrek aan accommodatie wordt dat bitter weinig gedaan. Recent hebben we een eerste aanlegsteiger bij provinciedomein De Baliekouter aangelegd. Momenteel is ook de realisatie van twee steigers ter hoogte van het Patrijzenhof in de Tieltstraat in Markegem bezig. Je kan van aan de grens met Sint-Baafs-Vijve tot ver in Oostrozebeke varen en dat willen we meer gaan promoten.”

Daar stopt het voor Dentergem niet. De gemeente wil op de weide achter dienstencentrum het Kloosterhof in Wakken een ligweide creëren. “We dromen van een plek waar mensen in alle rust kunnen genieten van de natuur, met picknicktafels en extra aanlegsteigers”, aldus de burgemeester. “Jongeren willen we dan weer de kan geven om er aan vlottenbouw te doen en we willen ook package rafting een duwtje in de rug geven, waarbij jongeren met opblaasbare vlotten de Mandel kunnen afvaren”, vult toerismeschepen Gunther Simoens aan.”

Onteigening?

Toch stoot het bestuur er nog op een grote hindernis: er is nog geen akkoord met de eigenaars van de grond. “We hebben in principe maar een deel van de weide nodig en alles is bespreekbaar”, zegt de gemeente. “We hopen dat we daar alsnog tot een akkoord komen, maar ik heb er goede hoop op. Lukt dat niet, dan zijn we genoodzaakt tot een onteigeningsprocedure over te gaan. We hopen van harte dat we ook dat deel kunnen uitvoeren zodat we hier een nieuwe toeristische trekpleister kunnen creëren.”

Op 25 maart volgt de officiële opening van de aanlegsteigers langs de Mandel. Na de opening starten de Roeselaarse Kajakvaarders hun seizoen met een afvaart van de Mandel van Emelgem tot in Wakken. Voor de gelegenheid huurt de gemeente die dag ook enkele kajaks zodat aanwezigen eens kunnen proeven van varen op de Mandel. “Ook de Mandelvaarders, een groep vrienden die in 2013 op eigen houtje de Mandel afvoer, zal dan van de partij zijn”, besluit de burgemeester.