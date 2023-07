Eind goed, al goed voor Oude Tramroutefeest in Alveringem

Op een deel van het traject waar lang geleden de tram voorbijreed, beslisten enkele inwoners zo’n tien jaar geleden om voortaan elke zomer een straatfeest te houden voor de inwoners van de Oerenstraat, Nieuwstraat en een gedeelte van de Rozendaalstraat.

Het Tramroutefeest was geboren. De initiatiefnemers van het eerste uur haakten recent af, maar drie jonge koppels namen het over: Gregory Boussemaere en Emely Vanhaecke, Tim Coutereel en Stiene Defoer en Filip Debaene en Sandra Vandeputte. “We vinden dit een leuke bijeenkomst en willen die jaarlijkse afspraak graag behouden”, luidt het.

Zorgen over het weer

Voor het eerst in al die jaren moest de organisatie zich wel zorgen maken over het weer, want dat was vorige zaterdag onzeker. “Arne Vanbecelaere van feestzaal Petrus in de Oerenstraat belde mij plots op”, vertelt Tim Coutereel.

“Heb je de buienradar al bekeken? Vanaf 17 uur gaat het regenen. Zijn feestzaal was vrij en we konden daar terecht. Wat we hadden gedaan als dat niet het geval was geweest? De gemeentelijke loods misschien? Al is die niet gemaakt voor een groot eetfestijn natuurlijk.” Eind goed, al goed dus en het werd een leuke avond voor de 78 aanwezigen.

