Eigenares afbrokkelend Brugs pand: “We doen wat we moeten doen”

Christine Wolfcarius, de eigenares van het pand in de Philipstockstraat in Brugge, waar dit weekend stenen van de afbrokkelende gevel op het voetbad vielen en als bij wonder niemand gewond raakte, reageert. Ze zegt dat ze haar verantwoordelijkheid wil opnemen: “We doen wat we moeten doen.”

Op 12 februari stortte een deel van de gevel van een 18de eeuws gebouw in de Philipstockstraat in Brugge in. In het pand was sinds januari vorig jaar ‘The Wizzard Store’, een winkel gespecialiseerd in Harry Potter artikelen gevestigd.

De met arduin beklede klokgevel van dit uit 1732 daterend pand, dat weliswaar in 1925-26 voledig herbouwd werd, is blijkbaar niet meer in goede staat. De zware brokstukken kwamen op het voetpad en de straat terecht. Als bij wonder raakte niemand gewond.

Ook al problemen in 2015

Volgens Stijn Boone, directeur van het Historium, die het pand huurt, zijn er in 2015 al kleine steenbrokken van de gevel los gekomen: “We hebben toen als huurder onze verantwoordelijkheid genomen. Sindsdien laten wij de brandweer en Monumentenwacht geregeld inspecties uitvoeren in en buiten ons gebouw. Het inspectierapport wordt telkens aan de eigenaar bezorgd. De laatste inspectie dateert van vorig jaar.”

Urbanisatieschepen Franky Demon stelt: “De eigenaar had vorige week contact had opgenomen met dienst Monumentenzorg, met de vraag een plaatsbezoek te organiseren in functie van een eventueel toekomstig renovatieplan. De dienst monumentenzorg nam hiervoor contact met het Agentschap Onroerend Erfgoed om dit bezoek samen in te plannen, gezien het pand gelegen is in een beschermd stadsgezicht. Eerstdaags zou een datum vastgelegd worden voor dit plaatsbezoek…”

Geen slachtoffers

De eigenaars zijn de Bruggelingen Christine Wolfcarius en Benoit Renier, een bekende oogartsenfamilie. Christine Wolfcarius wil enkel het volgende kwijt: “UIteraard is het erg dat er brokstukken naar beneden gevallen zijn. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Ik betreur dat er zoveel heisa in de pers gemaakt wordt over dit voorval. Als eigenaar nemen we onze verantwoordelijkheid en doen we wat we moeten te doen. We zullen ervoor zorgen dat dit niet meer kan gebeuren.”

