Eigenaars van jachthonden die buurt opschrikken reageren voor het eerst: “Samen zullen we een oplossing vinden”

Dierenliefhebbers uit de Kortrijkse Pius-X wijk zitten met de daver op het lijf. Bassie en Adriaan, niet het olijke duo uit lang vervlogen TV-tijden, maar een koppel jachthonden, heeft het op de beestjes uit de omliggende straten gemunt. De kadavers blijven zich opstapelen maar niemand schijnt de situatie onder controle te kunnen krijgen. Voor de bewoners van de rustige wijk is de maat meer dan vol.

8 maart 2022. Vanuit een woning in de Antoon Van Dycklaan breken twee honden los. Bassie en Adriaan, twee Hongaarse Vizla’s trekken op jacht en komen terecht in de tuin van Anna Van de Casteele. “Tegen dat we goed en wel hadden begrepen dat er iets loos was met onze kippen, had het duo er al drie doodgebeten. Toen ze mensen zagen zetten ze het op een lopen en we konden ze in de straat tegenhouden. De politie kwam ter plaatse en bracht ze terug naar de eigenaars.” Anna dacht dat het dramatische verhaal hiermee was afgelopen, maar werd al snel met de neus op de feiten gedrukt. “22 oktober was het opnieuw prijs en zaten ze opnieuw tussen onze kippen met opnieuw 3 dodelijke slachtoffers tot gevolg. Op 1 januari konden ze opnieuw uitbreken en beten ze onze laatste twee kippen dood.”

Meer dan 30 doodgebeten dieren

Acht dode kippen bij Anna, maar ook op andere plaatsen in de Pius-X wijk gingen Bassie en Adriaan tekeer. Kippen of cavia’s? Ze vormden geen enkele partij voor de twee honden die er keer op keer in slaagden uit te breken. Ondertussen is hun palmares er eentje die recht uit een horrorfilm komt gelopen en staat de teller op meer dan 30 doodgebeten dieren. Voor de buurt is de maat dan ook meer dan vol. “Laat ons duidelijk stellen dat we absoluut geen vragende partij zijn om die honden te laten inslapen”, gaat Anna verder. “Toch moeten we ons serieuze vragen stellen bij de manier waarop de eigenaars omgaan met die dieren. We hebben tot op heden nog nooit met de eigenaar gesproken, maar weten wel dat hij een druk bezet man is. Zelden tot nooit thuis, wat geen goede combinatie is met twee jachthonden. Die dieren moeten zich kunnen uitleven en dat is nu blijkbaar niet het geval. Misschien vervelen ze zich te pletter? Wie zal het zeggen? In ieder geval slagen ze er keer op keer in uit te breken en keer op keer worden andere dieren het slachtoffer. Je mag er niet aan denken dat ze zich plots tegen mensen zouden kunnen keren. Wat als er een kind wordt gebeten? Vanuit de politie krijgen we steevast de reactie dat ze ermee bezig zijn, maar meer dan die dieren terugbrengen naar de eigenaars wordt er niet gedaan. We willen graag opnieuw kippen in onze tuin, maar zolang die twee honden kunnen uitbreken, zullen we dat risico niet nemen.”

© CLL

Wettelijk kader

Bij de politie is de situatie gekend en zit men duidelijk verveeld met de zaak. “Er zijn inderdaad al verschillende interventies geweest, maar we moeten de dierenwelzijnswetgeving volgen”, verduidelijkt Thomas Detavernier. De woordvoerder van de politiezone maakt meteen duidelijk dat het dossier wordt behandeld, maar dat men eveneens het wettelijk kader moet volgen. “Zolang er geen sprake is van verwaarlozing of van gevallen waar de honden mensen bijten of een gevaar voor mensen vormen, kunnen we niet overgaan tot een inbeslagname. Het asiel staat ook niet echt te trappelen om ze te huisvesten daar ze weten wie de eigenaars zijn. Er is nu al amper plaats, ze kunnen zich moeilijk gaan ombouwen tot een hotel voor honden. Ondertussen werden twee GAS PV’s opgesteld en ligt het dossier op het bureau van de burgemeester. Zij zal nu moeten bepalen of hier al dan niet administratieve maatregelen kunnen worden genomen. Het is een erg jammere zaak waarbij vooral de verantwoordelijkheid van de eigenaars in vraag moet worden gesteld.”

© CLL

Elektrische schrikdraad

Roselyne De Borger, samen met haar echtgenoot de eigenaars van Bassie en Adriaan, vertoeft op dit ogenblik in het buitenland maar wilde wel reageren. “We hebben al verschillende voorzorgsmaatregelen genomen en zijn altijd super oplettend. We hebben dan ook geen idee wat er op 1 januari fout is gelopen. We vermoeden dat de persoon die ons naar de luchthaven heeft gebracht even onoplettend is geweest, wanneer hij de sleutel terug bracht. We hadden reeds een elektrische schrikdraad geïnstalleerd, die in verbinding staat met hun halsbanden en hebben ondertussen op nog twee extra plaatsen hiervoor een aanvulling voorzien. Daarvoor werden zelfs de tegels aan onze poort en zijdeur compleet opengebroken. Het zou dus technisch gezien onmogelijk moeten zijn dat onze honden nog kunnen ontsnappen. Ze zijn ook nooit alleen in huis want onze beide zonen wonen nog steeds thuis. Zij houden zo ook een oogje in het zeil. We willen onze buren nog duidelijk bedanken dat ze niet meteen eisen dat we onze honden laten inslapen. Samen zullen we een oplossing kunnen vinden hiervoor.” (CLL)