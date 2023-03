Eigenaar van ontsnapte ezels gevonden dank zij oproep in de media

Mark Wentein, de uitbater van het paardenasiel Hippo-Agri in Koolkerke, meldt ons dat de eigenaar van de twee ezels, die dinsdag langs de Expresweg in Lissewege liepen, gevonden is: “Dank zij de oproep in de pers. Waarvoor dank!”

Dinsdag liepen er gedurende enkele uren twee ezels rond in Lissewege. Die waren blijkbaar ontsnapt uit hun stal of uit een weide. De dierenbrigade van de Brugse politie slaagde erin ze ‘op te pakken’, toen ze langs de Expresweg N31 in Lissewege liepen!

De agenten brachten de ezels onder bij gewezen koetsier Mark Wentein, die in de Gemeneweidestraat 61 in Koolkerke het paardenasiel Hippo-Agri runt. De dierenpolitie en Mark Wentein lanceerden een oproep via diverse media waaronder KW.

Twee dagen later is er goed nieuws. Mark Wentein: “De eigenaars werden gevonden door alerte buren, die op de mediaberichten reageerden. Dank voor uw spontane reactie. De dierenpolitie Brugge volgt verder op. We hadden telefonisch contact met de eigenaars van de ezels en organiseren de terugreis.”

