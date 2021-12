Eigen Zweet Stinkt klaar voor finale Sound Track

Voor Knokkenaar Willem Theerens (22) en Wout Helsen (21) uit Heist-op-den-berg staat er nu zaterdag 18 december een belangrijk evenement gepland: de finale van de talentenwedstrijd Sound Track. De mannen van Eigen Zweet Stinkt geven samen met zeven andere groepen het beste van zichzelf in De Kreun in Kortrijk.

“Toen we na de halve finale achteraf in de auto zaten, wisten we zeker dat we niet zouden doorgaan naar de volgende ronde. We zeiden tegen onszelf: oke, het was leuk, maar hier stopt het avontuur. Tot ik om één uur ‘s nachts een bericht van een andere kandidaat kreeg dat we toch geselecteerd waren voor de finale. Ik verwittigde Wout en samen moesten we er heel hard om lachen. We dachten even nog dat die andere kandidaat ons voor de gek hield, maar het bleek toch te kloppen.”

Dat het duo weinig vertrouwen had in hun kansen, is niet onlogisch. “Tijdens onze halve finale kregen we te maken met een technische fout waardoor het geluid in ons laatste nummr wegviel. Uiteindelijk hebben we dat nummer toch nog snel opnieuw gespeeld tot woede van de stagemanager (lacht).”

Eigen Zweet Stinkt ziet zijn muziekstijl nog evolueren maar leunt het meest aan bij elektronische jazz. Wout en Willem wisten ondanks technische pech het publiek wel in te pakken met hun grooves en synth sequences.

“In West-Vlaanderen merk je wel dat het publiek vrij hard gaat op onze muziek. In Antwerpen merk ik dat zoiets minder het geval is. Tijdens onze set hadden we zelf het gevoel dat er een goede vibe hing en dat zorgde er ook voor dat we goed speelden”, verklaart Wout.

“Doordat we in Leffinge speelden, konden er ook weinig vrienden en familie uit Knokke komen. Er was dus weinig publiek dat ons kende, maar we merkten dat ze ons wel even hard steunden als de andere bands en dat gaf een enorm goed gevoel”, beaamt Willem.

Nu de finale voor de deur staat, begint de stress stilaan te komen. “Ik voel de zenuwen wel. In de finale wil je echt wel presteren en voor de winst gaan. Er zijn ook heel wat medestudenten uit mijn klas die deelnemen aan de Oost-Vlaamse finale, en dan wil je niet voor hen onderdoen. Bij Wout zal de stress pas op de laatste repetitie komen.”

Mannequin op podium

En voor de finale heeft het tweetal nog een verrassing in petto. “We hebben een nieuw bandlid, een mannequin met zonnebril genaamd Nancy. Die wilden we al lang op het podium zetten”, lacht Willem.

“We zullen vooral onze vertrouwde set spelen. Het leuke bij ons is dat een vertrouwde set nooit helemaal dezelfde is. Als we twee dagen na elkaar dezelfde nummers spelen, zit daar altijd wel wat variatie in. Maar goed, we zullen gewoon ons best doen en we zien wel waar we eindigen.”