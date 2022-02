Eigen gekweekte planten leveren 560 euro op voor Kom Op Tegen Kanker

Voor het tweede jaar op rij verkocht Jan Schrooten, techniekleraar in het VTI van Tielt, in oktober een assortiment aan eigen gekweekte plantjes. De actie werd een groot succes, want Schrooten verkocht in totaal een tweehonderdtal planten en haalde maar liefst 560 euro op voor Kom op tegen Kanker.

Dat is een verdubbeling van wat de actie een jaar eerder opbracht. Voor Jan Schrooten, die een tuinbouwopleiding volgde, is het een erg persoonlijke actie. “Ik ben zelf immers getroffen door kanker, maar won de strijd en wilde daarom iets terugdoen”, vertelt hij. De leraar wil ook niet op zijn lauweren rusten. “Ik ben nu immers al bezig met de voorbereidingen voor de volgende editie”, klinkt het. (TM)