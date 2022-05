Eigen bestek meebrengen op Noordzeefestival A l’Ostendaise

Het event A l’Ostendaise vernieuwt grondig. De chefs krijgen er een uitdaging bij en moeten nu ook een tweede streekproduct verwerken in hun visbereiding. En het publiek zal ecologisch moeten eten, met eigen bestek.

A l’Ostendaise stelt de Noordzeevis centraal. Aan de meeste van de 22 standjes op het Zeeheldenplein kunnen mensen op 25 en 26 juni één van de 14 verschillende vissoorten proeven, klaargemaakt door de chefs van de bekendste en meest trendy restaurants van de stad: Le Bassin, Beausite, Bottarga, Alfons, Brassi, Sam, Histoires d’O, Leon Spilliaert, Mange Tout, Marina, Mathilda, Storm en Toope.

Er zijn 5 nieuwkomers: RestoVito, Kiss The Chef, Fort Napoleon, North en Roccia. En ook 4 buitenbeentjes: Ensorinstituut en voor desserts, Debusschere, Olivier Willems en Decock. Er is dit jaar voor de chefs een extra uitdaging. Ze maken fijne gerechtjes met 14 verschillende vissoorten maar moeten daar ook een streekproduct in verwerken: karnemelk, feta, aardappelen of een ander lokaal streekproduct.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) licht het festival toe. “Het is een topevenement en luidt het begin van de zomer in. Na twee covid-jaren zijn we heel blij dat we dit opnieuw kunnen organiseren. Het is een succes want het culinaire en de gastronomie leeft en Toerisme Oostende blijft de nadruk leggen op promotie daarvan.”

Ecologisch

Bij de laatste editie in 2019 werden nog 30.000 gerechtjes verorberd en men mikt met 22 deelnemende chefs op minstens evenveel belangstelling. Naast de culinaire vernieuwing, vis in combinatie met een streekproduct, is er ook nog een drastische verandering. Er wordt niet meer gewerkt met plastieken borden, kartonnen bakjes en wegwerpbestek, goed voor tientallen volle vuilniszakken met plastiek.

“We willen de ecologische voetafdruk van het evenement verkleinen. We vragen aan de deelnemers om eigen bestek mee te brengen. Alles wordt geserveerd op afwasbare borden en dat is toch iets meer. ”

In het andere geval kunnen proevers een bestek kopen voor 2,5 euro, gemaakt van bamboe. Chef Steven Verriest van de nieuwe zaak Roccia op Stene neemt voor het eerst deel. “Vroeger was onze zaak gevestigd in Bredene, maar sedert kort zitten we op Stene en dus kan ik als Oostendse chef deelnemen. We serveren een bruschetta met tomaat en steenbolk en hopelijk een groente uit de biopluktuin van Stene. We zullen in grote hoeveelheid moeten produceren, maar dat lijkt me geen probleem. A l’Ostendaise is een uitdaging en een kans om onze zaak aan de Oostendenaars en toeristen te tonen.”