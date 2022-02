EHBO-opleiding komt één dag later al van pas: jonge voetballer gereanimeerd tijdens match

Josse Deboiserie (23), een jonge voetballer van FC Jakkedoe uit Desselgem kreeg afgelopen zaterdag een hartstilstand tijdens een wedstrijd tegen FC Damberd uit Bavikhove. Kaersten Malfait (24), een speler van de tegenpartij, redde de man het leven. Hij had net de dag voordien een EHBO-opleiding gehad op zijn werk. “Het zat nog vers in het geheugen, helaas had ik het meteen nodig.”

Josse Deboiserie was kort na het begin van de tweede helft als invaller op het veld gekomen. “Hij heeft nauwelijks tien minuten gespeeld voor hij in elkaar zakte”, zegt zijn vriendin Leonie Biebuyck (23) die op de match aanwezig was. “De eerste minuten was ik vooral in paniek.”

Het was Kaersten Malfait (24) van de FC Damberd die de leiding nam voor de reanimatie. “Ik had daags voordien nog een EHBO-opleiding gekregen op het werk en die zat nog vers in het geheugen. Iemand moest de ambulance bellen, iemand de AED gaan halen en ik heb het slachtoffer in stabiele zijligging gelegd want hij was niet meer bij bewustzijn.”

Hartmassage

“Ik voelde zijn hartslag afnemen dus begon ik met hartmassage, samen met Jan Theunissen (22), een vrijwilliger bij de brandweer die toevallig aanwezig was. We merkten echter dat de hartmassage niet werkte dus hebben we hem ook een schok toegediend met de AED.”

“Op het moment zelf kon ik kalm reageren, maar achteraf kwam het wel binnen, dit was heftig. We zijn met twee hartmassage blijven geven tot de ambulance ter plaatse was, zijn vriendin deed de mond-op-mondbeademing want eigenlijk mochten we dat niet doen wegens corona.”

Allemaal helden

“Ik heb dat inderdaad toch gedaan”, gaat Leonie verder. “Op zo’n moment wil je alles doen om je vriend te redden. Toen Kaersten begonnen was met de eerste zorgen, kon ik toch de knop omdraaien en helpen.”

Kaersten Malfait redde het leven van Josse Deboiserie. © Stefaan Beel

“Ik had ongeveer een maand geleden ook een opfriscursus reanimatie gehad toen ik begon als ergotherapeut op de afdeling intensieve zorgen in het ziekenhuis van Kortrijk. Ik ben iedereen op het veld enorm dankbaar, eigenlijk zijn het allemaal helden.”

Ook Josses vader Raf is heel dankbaar. “Hij is gered door zijn omgeving, dat is fantastisch. Ook Leonie heeft heel goed gereageerd. Intussen gaat het goed met Josse. Hij heeft nog wat problemen met zijn kortetermijngeheugen, maar mocht intussen naar een gewone kamer verhuizen. Het zou volledig goed moeten komen met hem.” “Hij kan alweer mopjes maken”, besluit Leonie.