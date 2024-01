Egide is al 60 jaar verwoed verzamelaar

Al zestig jaar is Egide Vanhooren (66) uit de Stationsstraat een verwoed verzamelaar. Alles begon toen hij zes jaar was, met sleutelhangers.

Die waren in de jaren zestig een rage. “Ik had er enkele honderden, maar die heb ik niet meer. Ik schakelde al rap over op zelfklevers. Daarvan heb ik er zeker 5 tot 6.000. Om ze niet te schenden plakte ik ze met kleine stickertjes op zwart tekenpapier en dan in mappen. Daarna was er de rage van Panini en ook daarvan heb ik een mooie verzameling, met voetballers en wielrenners.”

Egide kreeg het verzamelvirus van zijn moeder. Samen zorgden ze voor een mooi aantal Artisboeken. “Onze zoon en dochter, Giovanni en Romina, verzamelden als kind ook. Daarvoor hebben ze nu geen tijd meer”, lacht de vader van de burgemeester. “Maar alles wat ik verzameld heb over Oudenburg, uit kranten en tijdschriften, heb ik aan haar gegeven.” De dochters van Romina hebben het verzamelvirus niet geërfd, zijn kleinzoon Leki wel: “Hij verzamelt Pokémon. Hij is zeven jaar, maar kan heel goed echte van valse onderscheiden.”

Zoals de meeste verzamelaars heeft Egide een collectie postzegels. Maar bijzonder trots is hij op zijn ongeveer 35.000 wikkels van chocolade. “Die heb ik deels te danken aan een bezoek aan het museum van chocolade Jacques. Daar leerde ik een dame kennen die er werkte, en via haar heb ik massa’s mooie wikkels gekregen. Maar de man met de grootste collectie woont in Tsjechië: hij heeft er zo’n 100.000.”

Alles op papier

De verzamelkoorts van Egide leidde voorts tot een collectie lotjes van toen de Nationale Loterij nog Koloniale en Afrikaanse Loterij heette, en een verzameling oude kranten en tijdschriften. “Prachtig, als je daarin de kleurrijke advertenties ziet. Ik ben altijd blij als ik er nog vind. En door die kranten en tijdschriften krijg je een goed beeld van hoe de mensen leefden, wat hen interesseerde, wat hen beroerde. Eigenlijk hou ik van alles op papier. Zo heb ik ook een grote verzameling oude facturen, doodsbrieven en bidprentjes. En bierglazen, oude affiches, bierkaartjes en etiketten van bierflessen, een verzameling waarmee Giovanni ooit begon.”

En nog is Egide niet uitverzameld. Samen met zijn vrouw, Rita Dumarey, rijdt hij het land door naar ruilbeurzen, en houdt hij halt als hij een oude winkel opmerkt. “En als ik ergens passeer waar een huis wordt afgebroken, stop ik om te vragen of er oude documenten of magazines liggen en ik eens mag kijken. En ja, dan vind ik geregeld pareltjes. Wie documenten heeft liggen die weg mogen, mag me bellen op 059 26 85 48.” (LIN)