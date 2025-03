Eeuwelinge Yvonne viert verjaardag op stadhuis in Menen: “Een tip? Niet te veel water drinken”

Bijzonder bezoek donderdagmorgen op het stadhuis in Menen. Schepen Mieke Syssauw (VOOR 8930) ontving Yvonne Seynaeve die haar honderdste verjaardag vierde. De kwieke dame vertelde honderduit over haar leven én verklapte haar geheim voor een lang leven.

Een honderdjarige vieren? Vaak betekent dat een trip richting het woonzorgcentrum, maar in het geval van Yvonne Seynaeve was dat niet nodig. Integendeel. Ze zakte donderdagmorgen samen met dochter Andrée, met wie ze samenwoont, af naar het stadhuis om te klinken op haar eeuwfeest.

Sterke genen

Yvonne werd geboren in Wervik, maar volgde de liefde naar Menen. Ook haar vader Roger was een rasechte Menenaar. Hij werd er overigens 82, haar moeder Madeleine 95 – duidelijk sterke genen. “Mijn vader werkte diep in Frankrijk in het textiel. Elke dag ging hij met zijn fiets naar de fabriek”, vertelt ze.

Werken, het is een van de geheimen van haar gezegende leeftijd. “Ik heb zelf ook veel gewrocht en ge ziet, dat kan geen kwaad, hé”, vertelde ze. Voor de oorlog uitbrak werkte ze in een textielfabriek, daarna kon ze aan de slag in boetiek Vendôme. “Een sjieke boetiek in de Barakken, waar ik als naaister werkte.”

Geheim

Schepen Mieke Syssauw (VOOR 8930) was onder de indruk en schatte de kranige dame, die onder meer haar vrije tijd doodt op haar tablet, enkele decennia jonger. Ook zij vroeg naar het geheim van het lange leven. Naast hard werken, had ze nog een opvallende tip. “Niet te veel water drinken. Ik ga graag gaan uiteten, maar dat is niet om water te drinken”, zei ze met een brede glimlach. (JDr)