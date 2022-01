Eeuwelinge Suzanne Masure leerde ‘t Pandje in Izegem boter eten

Dinsdag was het exact 100 jaar geleden dat Suzanne Masure het levenslicht zag. Het feest werd in beperkte kring gevierd in woonzorgcentrum ‘t Pandje in de Mentenhoekstraat in Izegem. De eeuwelinge genoot met volle teugen.

“Doen wat je graag doet, en échte boter eten”, dat is volgens eeuwelinge Suzanne Masure het recept om 100 jaar te worden. In wzc ‘t Pandje waar ze al tien jaar woont, kunnen ze er van meespreken. Suzanne stond er op échte boter bij haar eten te krijgen… Iets waar gevolg aan gegeven werd.

De 100-jarige heeft het sterk na haar zin in ’t Pandje. Nochtans stond ze vroeger niet te springen om haar intrek te nemen in een woonzorgcentrum. “Je mocht daar niet over beginnen, maar dat is plots veranderd”, zegt haar dochter Arlette Deweerdt. “Toen het niet meer lukte om alleen te wonen was ze vastbesloten. Een totale ommekeer. Desnoods zou ze zelfs op de stoep gaan zitten. ‘Iemand zal me toch wel meenemen, desnoods de politie’, was haar mening.” Zover is het gelukkig niet moeten komen. Onder impuls van haar kleindochter Eveline die huisarts is, nam ze haar intrek in ‘t Pandje. Daar kan Suzanne nog altijd op de medische zorgen van haar kleindochter rekenen en uiteraard ook op alle medewerkers van het wzc.

Naaister

Suzanne Masure is uit Pollinkhove afkomstig, maar woonde op diverse plaatsen in de provincie en zelfs in Moeskroen. Haar man Roger Deweerdt is helaas op 49-jarige leeftijd gestorven. Het huwelijk werd gezegend met één dochter, Arlette, die getrouwd is met Willy Sabbe. Intussen zijn er twee kleinkinderen: Eveline en Thierry. Er zijn ook zes achterkleinkinderen: Jolien, Niels, Robin, Renée, Charlotte en Alexander.

Beroepshalve was Suzanne naaister. “Iets wat ze héél goed kon”, aldus haar dochter. “Ze creëerde destijds mijn trouwkleed maar kon eigenlijk met alle patronen overweg. In oorlogstijden, toen armoe en schaarste heersten, kon ze zelfs van twee kapotte kledingstukken één nieuw maken…”

Door de corona-omstandigheden vond het verjaardagsfeest in beperkte kring plaats. Burgemeester Bert Maertens en schepen Kurt Himpe kwamen langs met de gebruikelijke geschenken en toostten mee met de eeuwelinge.