Eeuwelinge Maria geniet van familiefeestjes

In woonzorgcentrum Wintershove in Vlamertinge vierde Maria Temperman haar honderdste verjaardag. Kleindochter Nele Knockaert blikt terug op de levensloop van grootmoeder Maria.

“Mijn grootmoeder is geboren op 6 augustus 1923 en bleef heel haar leven in de Basseieweg 2 in Kemmel wonen”, vertelt Nele. “Ze trouwde met Robert Knockaert op 22 januari 1948 en ze werden de ouders van zoon Gerrie Knockaert. Mijn grootouders woonden op het platteland waar ze veel grond hadden. Ze hadden er schapen, kippen, konijnen en een hele grote moestuin.”

“Ze leidden een eenvoudig leven. Mijn grootmoeder kookte heel graag en vooral heel lekker met veel uit eigen tuin. Zoon Gerrie trouwde met Francine en de familie werd verruimd met drie dochters: Veerle, ikzelf Nele en Inge. Grootmoeder zorgde heel veel en graag voor ons. We waren alle drie kind aan huis en Kemmel werd ook onze tweede thuis. Op de voute bij ‘Mémé Kemmel’ hadden we onze kamer en waren steeds blij om daar te zijn.”

Natuur

“In december 1989 overleed haar man Robert na een lange strijd tegen kanker. Oma bleef alleen wonen in hun huisje op de boerenbuiten. Ze was er graag en hield van de natuur. Tot een aantal jaar geleden dit niet meer mogelijk werd en ze naar Wintershove in Vlamertinge verhuisde.”

“Daar is ze ondertussen wel een bekend persoon. Als er een feestje is in de familie is ze er graag nog bij voor een glaasje en een hapje. Maar ze geniet tegenwoordig het meest van haar kamer en de bezoekjes die er zijn”, besluit kleindochter Nele.