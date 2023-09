Eeuwelinge Maria geniet van de kleine dingen

Maria Laevens werd op 24 augustus 1923 geboren in Ardooie. Haar eeuwfeest vierde ze in residentie Hardoy, waar ze graag verblijft en graag gezien is. “Ik wens iedereen wat ik mezelf toewens: geniet van de kleine dingen, elke dag opnieuw.”

Maria is de enige dochter uit het gezin Cyriel Laevens-Crombez. In 1947 trouwde ze met André Verkindere. Twee jaar later werd hun zoon Luc geboren, en in 1960 kwam er een tweede zoon, Filip. Luc trouwde met Marleen Vanhaverbeke, Filip met Corine Vanhulle. Ze kregen allebei twee kinderen.

“In mijn jonge jaren werkte ik op de boerderij van mijn ouders. Na ons huwelijk bouwden André en ik zelf een boerderij uit en een sproeibedrijf”, vertelt de kranige Maria. Veel vrije tijd was er niet: waren ze niet in de weer op het land, dan was het in de woning en ten dienste van het gezin.

Na een bijzonder actief beroepsleven, daar aan de Gapaard en bij de vele landbouwbedrijven in de gemeente en in de regio, gingen Maria en André in de jaren tachtig met welverdiend pensioen. Tijd om te ontspannen. Tijd om te genieten. De zaak die ze al die jaren hadden uitgebouwd en gekoesterd was in goede handen “We hielden van een lekker etentje en van gezellige momenten samen met vrienden”, zegt Maria.

Maar wat een feestdag moest worden voor haar verjaardag in 2002 werd een dag van een groot verlies en verdriet. Bij een ongeval met een heftruck kwam André – hij was geen stilzitter – om het leven. Maria vond steun en liefde bij haar familie en ging moedig door.

Aangenaam verblijf

In januari 2008 besloot ze naar het zorgcentrum Hardoy te gaan. “De periode van aanpassing duurde niet lang. Ik voelde me onmiddellijk thuis en genoot van de beste zorgen, een aangenaam verblijf en het gezelschap van de medebewoners. En een bezoekje van de familie of vrienden van vroeger is altijd een plezierig moment”, vertelt Maria.

En wat is de verjaardagswens van de honderdjarige? “Ik wens iedereen wat ik mezelf toewens: geniet van de kleine dingen, elke dag opnieuw.” (JM)