Eeuwelinge Margriet plaagt graag rusthuispersoneel

In het woonzorgcentrum BEN in Ardooie hadden ze reden om feest te vieren. Margaretha – Margriet – Callewaert is er honderd jaar geworden. Ze werd geboren in Ardooie op 12 mei 1923.

Op 26 mei 1945 trouwde Margriet Callewaert met Roger Decavele, een landbouwer. Samen hebben ze vier kinderen. Margot is getrouwd met André en ze wonen in Deinze. Philip woonde samen met zijn moeder in Koolskamp tot ze opgenomen werd in BEN Gabriel, die getrouwd was met Marleen is overleden en Jules tenslotte is de echtgenoot van Rita.

Koolskamp Koers

“Voor ons gezin waren de feestdagen en de verjaardagen steeds een reden om een feestje te bouwen en om in familieverband bijeen te zijn. Als Koolskampnaren was de dag van de koers een jaarlijkse hoogdag”, herinnert Margriet zich.

Ze bewaart ook goede herinneringen aan de activiteiten van Okra, Neos en de KVLV waar ze lid van was. “Ik deed eveneens graag een terrasje met vrienden om er bij een koffie wat te keuvelen.”

Sedert februari 2020 verblijft Margriet in het wzc BEN, na enkele kortverblijven. Dit belet haar niet om regelmatig een praatje te slaan met medebewoners en bezoekers. Ze is ook nog steeds kranig genoeg om het personeel te plagen. En over wat in de wereld gebeurt maak je haar geen blaasjes wijs want ze volgt de actualiteit in de krant.

Het eeuwfeest vond plaats in het zaaltje aan de Cardijnlaan. (JM)