Eeuwelinge Godelieve gehuldigd in raadzaal

Godelieve Nollet werd in het gemeentehuis door het schepencollege in de bloemetjes gezet. Op 25 februari vierde ze immers haar 100ste verjaardag. De hele familie kwam meevieren. De kwieke eeuwelinge werd op 25 februari 1925 geboren in Wevelgem. In mei 1955 trouwde ze met Michiel Goutsmet, waarna het echtpaar zich in Ooigem vestigde. Het huwelijk werd gezegend met Anne-Marie, Luc, Hilde, Katrien, wijlen Christine en Rik. Intussen zijn er al 12 kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen. In 1988 werd Godelieve helaas al weduwe. Ze trok zich echter goed uit de slag en bleef tot vier jaar geleden zelfstandig wonen. Na een val nam ze haar intrek in wzc Ter Lembeek in Wielsbeke. In het gemeentehuis kreeg de eeuwelinge enkele attenties van het gemeentebestuur. Ook werd het gulden boek ondertekend. Van de familie kreeg ze een fotoboek. (MI/foto Frank)